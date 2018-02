Sebastián José, el verdadero rostro de la felicidad de Zuleyka Rivera

LEER MÁS +

“Sebastián José está enamoradísimo de Carmen. Me dice, 'está linda, linda, mamá’. Hace poco estábamos viendo una serie en la que ella aparece y creo que la sacaron de su casa en la serie, y no tenía dónde vivir y me decía: 'Mamá, mamá, dile que yo le doy mi cuarto, para que duerma en mi camita’”, reveló muy contenta sobre su pequeño galán.

© Instagram