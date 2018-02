Paris Hilton confiesa que no ha tenido tiempo para planear su boda

LEER MÁS +

Según contó la heredera a E! News, ella, su prometido y su mamá no han si quiera acordado la fecha en la que pasará por el altar. "He estado viajado mucho desde que me comprometí, así que pronto tendré una reunión con mi mamá", contó la futura novia durante un evento. "Hablamos por teléfono todo el tiempo intentando ver qué queremos hacer. Hay muchas cosas que planear", dijo contenta por su futura fiesta.

© Getty Images