FOTOS: Selena Gomez y Justin Bieber, felices en su primera date pública del año

LEER MÁS +

Después de una temporada de escándalos por su mala conducta, Justin Bieber parece más tranquilo. El cantante originario de Canadá ha cambiado las fiestas por las asistencias a la iglesia, en donde coincide con Selena, como lo hicieron esta semana. La ex chica Disney volvió a hacer uso de su look chill out con jeans y suéter negro, mientras Justin apostó por pantalones deportivos, tenis rojos y sudadera negra.

© Grosby Group