Fotos: Las poses más tiernas de Alexis Olympia, la bebé de Serena Williams

La tenista está feliz de ser madre, pero como todas, ha tenido momentos difíciles. “En ocasiones me derrumbo y pienso: 'No puedo con esto'. Es la misma actitud que he tenido en la cancha, pero supongo que así es como soy. Nadie te habla de los momentos malos, de la presión o lo mal que te sientes cuando escuchas al bebé llorar", agregó. “Luego pienso: '¿por qué me siento mal si tengo a una hermosa bebé?' Las emociones son muy locas".

