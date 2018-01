LEER MÁS +

Diane Kruger fue quizá una de las más originales en la fiesta In Style dando un toque diferente y de color a su modelo (distinto al que había llevado en la gala). No se olvidó del negro, el color de la noche, pero lo combinó con un corpiño en tono blanco que emulaba un traje deshecho: una manga colgaba de un lado, un trozo que parecía un volante de otro... La actriz confirmó durante esta entrega de premios, la primera del año, su relación con Norman Reedus (The walking dead) dándole un cariñoso beso antes las cámaras, cuando la película en la que Diane participa, En la sombra, se ha llevado el premio a la Mejor película extranjera. Su relación se afianza

© Gtresonline