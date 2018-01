Eva Longoria, Ricky Martin y Salma Hayek: el toque latino en los Golden Globes

LEER MÁS +

Rita Moreno

La actriz y bailarina puertorriqueña no faltó a la celebración anual de los premios, en los que se mostró con una gran sonrisa que no pudo abandonar en toda la noche. Entre bromas y saludos a sus amigos del medio, la actriz de One Day At A Time fue una de las favoritas de la noche por su agradable actitud.

