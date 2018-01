HORÓSCOPO: Descubre qué te deparan los astros para el primer mes de 2018

LEER MÁS +

Horóscopo Virgo, predicción Enero

Aprovecha estos inicios de año para encarrilar las numerosas energías astrales dispuestas a ayudarte, siempre que seas consciente que los primeros pasos deben partir de ti mismo. Por un lado, una concentración astral que pone a prueba tu creatividad y capacidad de reinventarte se irá concretando este mes. No es momento de andarse con dudas ni incertidumbres, sino de tomar decisiones y actuar con fe y espíritu positivo. Pero ahora ya no es suficiente hacer las cosas lo mejor posible, sino que será necesario un esfuerzo extra para crecer en una nueva dimensión o potenciar tus habilidades. Un tiempo, en cierto modo, de enorme responsabilidad, no solo personal, sino también respecto a los hijos.

Por otro lado, es tiempo de renovar tus ideas, tu mentalidad y tu forma de analizar todo cuanto te rodea. Una etapa para aprender mucho en la que será aconsejable viajar, leer, escribir, estudiar algo nuevo, revisar conocimientos… Pero bien enfocado, ya que, lo contrario, podría conducir a preocupaciones, agobios o a estados de ansiedad que, además, dificulten ver con claridad o incluso ocasionen dificultades en las comunicaciones o relaciones personales.

Los últimos días del mes pueden surgir algunas prisas o situaciones que requieran pronta solución, sobre todo para asuntos hogareños. Evita despistes.

