FOTOS: La grandeza de Carrie Fisher en voces del elenco de 'Star Wars: The Last Jedi'

Laura Dern no se quedó atrás en este bello homenaje a Carrie y agregó: "La gente habla sobre las personas que son valientes o que no le temen a nada. Pero más allá de eso, he conocido a pocas personas que coinciden con esa descripción, y no es que lo hagan sin pena alguna. Eso fue lo que me motivó más del ícono que fue Carrie Fisher, quien también nos otorgó personalidad e individualismo", dijo la actriz que interpreta a la Vicealmirante Amilyn Holdo.

© Archivo