El "sí, quiero" que este sábado 19 de mayo han pronunciado el príncipe Harry y Meghan Markle pasará a la historia. Ese, sin embargo, será solo uno de los detalles destacados que ha dejado la gran boda real del año. Las calles de Windsor decoradas para la ocasión, los invitados y sus looks, los correctos y educados pajes y damas de honor, las palabras del novio a la novia al verla llegar, el impresionante vestido firmado por la diseñadora Clare Waight Keller, Stand by me en las voces del coro gospel The Kingdom Choir o el apasionado sermón del reverendísimo Michael Bruce Curry, fueron solo algunos de los más llamativos. ¿Quieres verlos todos? ¡Dale al play!