Todos sabemos que los protagonistas del día son el príncipe Harry y Meghan Markle, pero hay otra pareja que en el futuro próximo tendrá su turno para ser novios reales. Se trata de Eugenia de York, y su prometido, Jack Brooksbank, que se casarán el 12 de octubre de este mismo año. El lugar elegido para su enlance es, casualmente, el mismo escenario del que hemos estado disfrutando hoy, la capilla de San Jorge. Seguro que la feliz pareja aprovechará el enlace de los Duques de Sussex para tomar buena nota de la ceremonia, el banquete, la fiesta y todos los detalles para que el suyo sea el enlace perfecto con el que sueñan.

La princesa de York llegó a la ceremonia religiosa con su padre, el príncipe Andrés de Inglaterra ,y la princesa Beatriz. Muy guapa, lució un vestido azul celeste y un tocado en color beige. Su hermana optó por un diseño en color azul pavo real de corte midi con aplicaciones. Dentro sí que se pudo a Jack que ocupó el asiento contiguo a su hermana y a su futura cuñada.

Fue el pasado febrero cuando la cuenta oficial de Twitter de la Familia Real confirmó la fecha de la boda y el lugar. La confirmación del día de la boda llegó después de que Sarah Ferguson, madre de la novia, enviara un emotivo mensaje a su hija y a su prometido, palabras que recogió en exclusiva la revista HELLO! “Queridos Eugenia y Jack, cuando entráis en una habitación, traéis sonrisas a los rostros de quiénes os encontráis. Desprendéis amabilidad, amor y bondad”, escribió. “(…) Gracias por iluminar mi día y por la alegría que nos traéis a papá, a Beatriz y a mí (…) Es fantástico ser parte de tan felices noticias. Os quiero”, concluyó en su emotiva carta.

El Duque York también expresó su felicidad en su cuenta de Twitter, nada más salir a la luz la noticia del compromiso, su alegría y la opinión que le merecía su futuro yerno: “Estamos muy contentos por la noticia de que Eugenia y Jack estén comprometidos. Jack es un joven absolutamente excepcional y Eugenia y él se conocen desde hace muchos años. Estoy realmente emocionado por ellos”.

La pareja, que se conoció en el año 2010 en la estación suiza de Verbier, se comprometió a principios de año en Nicaragua y solo unas semanas después comunicaban al mundo la feliz noticia de su próximo enlace. El futuro matrimonio también compartió un posado oficial, que se realizó en la Picture Gallery del Palacio de Buckingham. Eugenia eligió para este día tan importante un vestido de Erdem y unos zapatos de Jimmy Choo y nos permitió ver al otro gran protagonista del día: el anillo de pedida. La pieza es un zafiro padparadscha rodeado de diamantes, una piedra muy original de color amarillo-rosa y que en sánscrito significa “color de loto”, por su forma parecida a este tipo de planta.

Eugenia comentó a The One Show cómo fue el momento único en el que su novio le pidió matrimonio. “El lago era tan hermoso, había una luz especial. Incluso pensé que era un momento increíble, y luego me hizo la pregunta, lo que fue realmente sorprendente a pesar de que llevamos juntos siete años. Fue un momento perfecto porque sabíamos que iba a acabar de este modo. Yo estaba en la luna. Llorando”, dijo. Al igual que el príncipe Harry y Meghan Markle, los otros novios reales del año también se fueron a vivir juntos. Jack se mudó a Ivy Cottage, la vivienda en la que residía su futura mujer. Se trata de un apartamento de tres habitaciones muy similar al de su primo, Nottingham Cottage.

Tras estudiar Historia del Arte en la Universidad de Newcastle, Eugenia empezó a trabajar en Nueva York. Ahora trabaja en Reino Unido como directora asociada en una galería de arte. Jack Brooksbank es un conocido hostelero. Ha trabajado en el pub Chelsea’s Admiral Codrington y en el restaurante The Markham Inn. Después formó parte del equipo del Mahiki, uno de los clubs más prestigiosos de Londres, frecuentado por muchos rostros conocidos, situado en el exclusivo barrio londinense de Mayfair.