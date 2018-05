El príncipe Harry y Meghan Markle, su primer beso de película como marido y mujer

Una boda no es una boda sin el beso de los novios. Tras el emotivo "sí, quiero" y el intercambio de anillos, era lo que todos querían ver. Y no han decepcionado. El príncipe Harry y Meghan Markle han abandonado la capilla de San Jorge ya como marido y mujer -y con la exactriz convertida en duquesa de Sussex y Alteza Real- seguidos por su séquito de pajes y damitas. Y allí, a las puertas del Castillo de Windsor, en el Claustro de la Herradura, la pareja ha protagonizado su primer beso como marido y mujer, ante los invitados anónimos que han podido compartir este momento tan especial con los novios, entre aplausos y gritos de "¡Vivan los novios!". Dale al play y no te pierdas el beso del príncipe Harry y Meghan Markle en su boda.