¿Qué hará la familia de Meghan Markle el día de la boda?

Mientras pasan los días y la boda real se acerca, más detalles de la vida personal de la futura esposa del príncipe Harry van saliendo a la luz. Meghan Markle mantiene una complicada relación con sus familiares más allegados -por parte de su padre-. En un reciente comunicado, el Palacio de Kensington pidió que se respetara la privacidad de la familia de la novia en la víspera del enlace. Sin embargo, hace pocos días se dio a conocer la decisión de último minuto de Thomas Markle, el padre de Meghan, de no asistir a la boda de su hija. Al parecer, el ex director de iluminación de 73 años se vio involucrado en una gran polémica después de filtrarse a los medios que acordó posar para un paparazzi en unas fotos en las que aparecía probándose un traje para la celebración o en otras, leyendo en una computadora distintas noticias sobre la boda real. A esto le sumamos que Thomas salió del hospital hace unos días tras sufrir un ataque al miocardio, según él mismo confirmó a TMZ, esto le ha llevado a tomar la decisión final.

VER GALERÍA

La ausencia de su padre y la complicada relación con sus hermanos

El padre de Meghan dice sentir vergüenza por las fotografías y ha decidido no asistir a la boda para no avergonzar a su hija o a la Familia Real británica. Además de Meghan, Thomas Markle es padre de otros dos hijos más, Samantha y Thomas Markle Jr, nacidos de un matrimonio anterior. Y ha sido su hija, Samantha, la que ha salido en su defensa y ha entonado el mea culpa por las comentadas fotos. “La mala prensa que está recibiendo mi padre por supuestamente haber acordado posar en esas fotos es totalmente mi culpa”, confesó en un programa de la mañana en el canal ITV británico. “Los medios de comunicación estaban injustamente haciendo lo posible para que mi padre pareciera un villano, así que le sugerí que se hiciera fotos que dieran una visión positiva sobre él para su beneficio, pero también para el beneficio de la familia real".

VER GALERÍA

Su otro hermano, Thomas Markle Jr., también protagonizó un polémico episodio al enviarle una carta al príncipe Harry a través de la revista In Touch advirtiéndole de que no se casase con Meghan. "Querido príncipe Harry. Aún no es tarde. Está claro que Meghan Markle no es la mujer adecuada para ti. Según se va acercando el momento de la boda, está cada vez más claro que es el mayor error en la historia de las bodas reales. Estoy confuso porque no ves a la verdadera Meghan, a la que todo el mundo ve. Meghan está realizando la mejor actuación de su vida". Así comenzaba la terrible misiva en la que acusaba a Meghan de haberse olvidado de sus raíces. "Qué clase de persona utiliza a su padre y luego se olvida de él, dejándolo en México, destrozado". Lo cierto es que los dos hermanos conflictivos de Meghan ya habían mostrado en varias ocasiones su malestar por el hecho de no haber sido invitados a la boda del próximo 19 de mayo.

Son muchos los que no quieren faltar al enlace real. De hecho, la ex mujer de Thomas Jr., Tracy Dooley, y sus dos hijos, Tyler y Thomas, han volado a Londres desde Estados Unidos días antes de la boda, pero no porque hayan recibido la invitación real. Se dice que van a ser comentaristas de la boda en directo en Good Morning Britain. Ya concedieron una entrevista para dicho programa en el que aseguraban que hacía más de tres años que no veían a Meghan pero que, a pesar de todo, “seguían apoyándola” y que “no podrían estar más felices".

VER GALERÍA

El Palacio de Kensington se ha pronunciado sobre la ausencia de Thomas Markle en la boda de su hija y una vez más piden respeto en esta difícil situación. "Este es un momento profundamente personal para Meghan Markle en los días previos a su boda", han señalado tras la confirmación de que Thomas Markle no asistirá al enlace. "El príncipe Harry y ella piden de nuevo que la comprensión y el respeto por ellos se extienda a Thomas Markle en esta difícil situación".

VER GALERÍA

Su madre, en un discreto segundo plano

Su madre, en cambio, ya está en Londres. Doria Ragland está al lado de su hija culminando todos los detalles del enlace real y será ella quien acompañe a su hija en el coche hasta la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. Lo que desconocemos ahora es quién la llevará al altar. Algunos medios británicos han apuntado a la posibilidad de que sea el propio Harry. No sería la primera vez que unos novios reales realizan juntos el trayecto hacia el altar. En 2001, Haakon y Mette-Marit de Noruega se decantaron por esta opción y un año después fue el actual rey de los Países Bajos, Guillermo, el que acompañó a su prometida, Máxima, en el interior de la iglesia.

A diferencia del resto de su familia, la madre de Meghan ha permanecido en un discreto segundo plano y ha optado por no conceder declaraciones a los medios. Estos días Dorian ha tenido la oportunidad de conocer a la Familia Real británica antes del gran día. A su futuro yerno, el príncipe Harry, ya le conoce, coincidieron en los juegos Invictus en Toronto el pasado mes de septiembre, y es el único miembro de la familia de Meghan que conoce al novio de su hija, lo que prueba la buena relación que mantienen madre e hija. Dorian es instructora de Yoga y hace dos años se graduó como trabajadora social, hecho que quiso destacar Meghan a quien dedicó estas palabras de admiración en redes. “Siempre orgullosa de esta hermosa mujer. Esta imagen es de cuando se graduó en Trabajo Social. Honrando a mi madre, Doria, y a todas las madres asombrosas de nuestras vidas”. El papel de Doria va a ser muy importante en el enlace de la futura Duquesa, después de que su padre haya renunciado a llevarla al altar.