¡Ya sabemos quiénes son las damitas y los pajes que acompañarán a Meghan Markle al altar!

Quedan apenas un par de días para la boda real que unirá las vidas del príncipe Harry y Meghan Markle y la expectación crece con cada minuto que pasa. Los últimos detalles ya se están ultimando para que todo marche sobre ruedas. Poco a poco, hemos ido conociendo algunos datos sobre enlace que se llevará a cabo el próximo de 19 mayo. El sábado, la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windor será el sitio elegido para recibir a una feliz novia, que caminará hacia el altar donde su Príncipe espera. Desde luego, una corte de pajes y damas le acompañarán. Los pequeños son en dfinitiva el toque de frescura y espontaneidad que le da más alegrías a las cámaras en este tipo de eventos. Los nombres de los niños que forman parte de esta importante lista se acaban de anunciar en la web oficial de la boda. ¡Te contamos quiénes son!

Ya se había confirmado que entre las damas estaría la hija del príncipe William y la duquesa de Cambridge, la princesa Charlotte, que acaba de cumplir tres años. Junto a su hermano, el príncipe George, de cuatro años, acompañará a la novia ejerciendo un papel importante en este enlace que será el día más feliz para su querido tío Harry. No es la primera vez que ejercen de paje y dama pues es una "misión" que conocen perfectamente. El año pasado, también en mayo, aunque entonces fue el día 20, los hermanos acompañaron al altar a su tía Pippa, hermana de su madre, una ocasión en la que, además de acaparar todas las miradas, también se ganaron alguna reprimenda de parte de la Duquesa, que les reprochó sus "travesuras". Y es que es un momento en el que hay que mantener un orden y obedecer, algo que resulta un tanto complicado para los pequeños de la casa. Como se había dicho no estará en la ceremonia el tercer hijo de los Duques de Cambridge, el pequeño Louis, que nació el pasado 23 de abril.

La misma edad que Charlotte tiene Florence van Cutsem, ahijada del príncipe Harry e hija de Alice van Cutsem y Nicholas van Cutsem, que es uno de los mejores amigos del príncipe Guillermo. Remi Litt y Rylan Litt que son las ahijadas de Meghan, hijas de Benita Litt y Darren Litt, tienen seis y siete años, respectivamente, irán también con la novia. Benita Litt es una de las mejores amigas de la exactriz, tiene su propia compañía de bolsos llamada Legend of Lido, con base en Venice Beach, y además gestiona una agencia con la que presta ayuda a quienes quieren poner en marcha su propio negocio.

Se incluye entre las damas a Ivy Mulroney, que tiene cuatro años y es la hija de Jessica Mulroney, la mejor amiga de la novia y que fue su estilista, y el presentador canadiense de televisión Ben Mulroney, hijo del que fuera primer ministro canadiense, Brian Mulroney. Curiosamente la pequeña fue una de las primeras en conocer la historia de amor de la pareja, el secreto que de que "tía Meghan" y su "amigo especial" -así se refería al príncipe Harry- eran novios. Completando el grupo está Zalie Warren, de solo dos años, ahijada del príncipe Harry e hija de Zoe y Jake Warren, un amigo del príncipe Harry que compartió con él sus años en Eton.

Entre los pajes, además de George, están Jasper Dyer, de seis años, ahijado del príncipe Harry e hijo de Amanda Dyer y Mark Dyer, que ha sido una persona muy importante en la vida de Harry desde su infancia y le habría ayudado en la creación de su organización de caridad Sentebale, dedicada a la ayuda a los huérfanos de Lesotho; y los hermanos gemelos de Ivy Mulroney, Brian y John, de siete años. En la corte hay un total de 10 niños, seis niñas y cuatro niños.

¿Se portarán bien? Su misión está clara: escoltar a la novia en su camino hasta que se encuentre con el príncipe Harry a quien dará el "sí quiero". No queda claro sin embargo quién estará a su lado ejerciendo de padrino. La madre de Meghan, Doria, irá con ella en el coche hasta la capilla y se esperaba que su padre Thomas la recogiera en la puerta para ir con ella hasta el altar. No obstante, él mismo confirmó al medio estadounidense TMZ que no acudirá a la boda tras verse involucrado en una polémica por realizar junto a un paparazzi unas fotografías pactadas. Además parece que podría tener programada una operación de corazón, motivo que le impediría viajar a Londres. La incógnita de quién acompañará a Meghan está por el momento en el aire.