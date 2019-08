Liam Hemsworth estrena su primera película después de su ruptura con Miley Cyrus

Solo unos días después de que se anunciara su ruptura con Miley Cyrus- y su petición de divorcio-, saldrá a la luz la nueva película de Liam Hemsworth. Killerman es su nuevo trabajo, que rodó el pasado año pero se estrena ahora, en plena tormenta emocional y mediática por la nueva relación de su exmujer y ha tenido que decidir si enfrentarse a la promoción del proyecto que interrumpe su descanso en Australia. Según revelaba recientemente The Daily Mail, se habían cancelado sus apariciones en la alfombra roja, aunque desde la productora aseguraban que nunca estuvo confirmada su participación.

La fecha oficial en la que llegará a las salas de cine es el próximo 30 de agosto en Estados Unidos y no se ha confirmado nada sobre su llegada a España, pero él tampoco ha compartido nada sobre el filme, ajeno a que se quiera enfrentar o no a las preguntas de los periodistas. Sin embargo, parece que recientemente ha grabado un anuncio para una marca de gafas en Australia, así que no ha dejado por completo su vida profesional.

Killerman no será la única película que estreno durante su descanso de la interpretación puesto que Arkansas, en la que actúa junto a Vince Vaughn está en fase de postproducción. Solo queda esperar para confirmar si para entonces se encuentra o no recuperado de lo ocurrido.

Parece que para Liam "incluso la idea de volver a Los Ángeles es dolorosa" ya que es allí donde compartía vivienda con su mujer. "A menos que ocurra algo importante para calmar las tensiones entre ellos, pasará un tiempo antes de que la vea en persona. Es difícil lidiar con sus emociones si se encuentra con Miley de nuevo a la cara", aseguran desde su entorno. Lo que es inevitable es que la expareja se encuentre en algún momento ya que su intención es continuar ejerciendo de padres de los animales que comparten y acordar una custodia de estas mascotas en el futuro.

Fiel a sí misma y a sus principios, Miley decidió que lo mejor era que ella y Liam siguieran sus respectivos caminos. Ella con el fin de ordenar su desordenada vida. "Para que fueran felices, ella tenía que cambiar demasiado como persona. Miley sabe que no estar con Liam le hará más feliz a la larga". señala una fuente cercana a la cantante a la revista People.

Este mismo medio confirmaba que el actor había solicitado el divorcio en Los Ángeles citando "diferencias irreconciliables", algo que al parecer habría pillado por sorpresa a la cantante, en cuyo comunicado tan solo hablaba de "separación". "Lo que ella y Liam tuvieron fue muy especial. Es difícil para ella pensar que nunca más volverá a tener esto con Liam. Hay muchas cosas que ella ama de él", añade dicha fuente.

