Liam Hemsworth frena todos sus proyectos profesionales tras su separación

Ha pasado ya una semana desde que Liam Hemsworth y Miley Cyrus hicieran oficial su ruptura enviando un comunicado oficial en el que se limitaban a decir que, tras ocho meses de matrimonio, habían acordado separarse. Desde entonces, ella se ha refugiado en su amistad especial con Kaitlynn Carter y él en su familia, que se ha convertido en su mejor apoyo para sobrellevar estos días tan difíciles en los que sus fuerzas parecen debilitarse. Tanto, que no se sentiría preparado para asistir a un acto público y hacer frente a las preguntas de la prensa. Una situación que repercute directamente a su trabajo.

Se esperaba que la próxima semana el cuñado de Elsa Pataky reapareciese en Los Ángeles ante los medios de comunicación para dar una rueda de prensa sobre Killerman, su última película, y estar presente en su habitual alfombra roja de estreno. Sin embargo, tal y como revela Daily Mail, parece que no asistirá y, por tanto, no formará parte de la promoción de este largometraje para el que se ha puesto a las órdenes de Malik Bader. Según indican fuentes cercanas al citado medio, el actor "no está preparado para volver al centro de atención y hacer cualquier promoción ya que sabe que el nombre de Miley aparecerá".

Desde el estudio de cine Blue Fox han asegurado que su presencia en estos actos promocionales nunca llegó a confirmarse, pero reconocen que sí contaban con que Liam estuviera disponible para viajar a Hollywood procedente de Australia, donde está pasando unos días con su hermano, Chris Hemsworth. Tanto el popular Thor como su mujer y sus hijos se han convertido en su gran apoyo en estos difíciles momentos acerca de los cuales ha evitado hacer declaraciones. El protagonista de Los juegos del hambre se ha limitado a enviar un breve mensaje a través de sus redes sociales en el que le desea a su ex " salud y felicidad en el futuro".

Parece que para Liam "incluso la idea de volver a Los Ángeles es dolorosa para él" ya que es allí donde compartía vivienda con su mujer. "A menos que ocurra algo importante para calmar las tensiones entre ellos, pasará un tiempo antes de que la vea en persona. Es difícil lidiar con sus emociones si se encuentra con Miley de nuevo a la cara", aseguran desde su entorno. Lo que es inevitable es que la expareja se encuentre en algún momento ya que su intención es continuar ejerciendo de padres de los animales que comparten y acordar una custodia de estas mascotas en el futuro.

