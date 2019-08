Georgina Rodríguez tiene la mejor receta para sobrellevar la vuelta a la rutina: 'amor infinito'

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez hace ya unas semanas que han puesto fin a sus vacaciones. Mientras el futbolista comienza la nueva temporada en la liga italiana, su pareja retoma la rutina, tanto profesional, como la deportiva y hasta la más casera. Lejos de caer en una depresión postvacacional tras el insuperable verano que ha pasado la familia entre las islas griegas y la costa azul francesa, la oscense hace gala de su buen humor y predisposición habitual para comenzar con sus ejercicios mañaneros y también para disfrutar con los tres más pequeños de la casa.

En unas imágenes que ha compartido con sus seguidores podemos verla deseando los buenos días mientras levanta con gran esfuerzo unas grandes pesas. Ataviada con ropa deportiva y una gorra, la modelo realiza su serie de ejercicios en el gimnasio. Como todo esfuerzo tiene su recompensa, la de Georgina tiene la forma de tres pequeños terremotos que la reciben con la mejor de las sonrisas y sobre todo con "amor infinito".

Otra de las fotografías que ha publicado muestra a la pareja de Ronaldo muy sonriente detras de las tronas en las que descansan, probablemente esperando su desayuno, los más pequeños de la casa: Alana Martina y los mellizos Eva y Mateo. Para decorar la imagen, la de Jaca ha recurrido a unos coloridos corazones que ilustran perfectamente el mensaje de "amor infinito", que para ella resume la feliz estampa. Lejos de sentir pereza por volver a los hábitos diarios, parece encanta por la vuelta a unas costumbres de las que habló recientemente en ¡HOLA!. "Lo primero que hago nada más levantarme es mirar a mis hijos en sus camitas. Ver cómo se despiertan, cambiarles, ayudarles con el aseo y desayunar en familia. Les suelo dedicar toda la mañana, jugamos juntos y les ayudo a crecer. Les sirvo la comida y descansan. Después nos tomamos un descanso para dedicar un rato al gimnasio, a los entrenamientos y, a veces, al spa. Me gusta hacer la compra para mis hijos y buscar cuáles son los alimentos más sanos para todos. Y antes de dormir nos gusta ver documentales", explicaba Georgina.

Desde que han regresado a casa, la familia no deja de hacer planes de lo más apetecibles y originales. Si hace unas semanas veíamos a la pareja disfrutando de una romántica noche en la azotea, hace pocos días Georgina sorprendía a los niños con ¡un paseo en pony! Los peques se divertían a lomos del equino, mientras la oscense estaba pendiente en todo momento de que no se cayeran, agarrando con firmeza su cuerpo y animándoles a que se lo pasaran bien. Hemos visto cómo montaban las niñas de la casa, Alana y Eva, pero Mateo no parecía muy convencido con la idea.