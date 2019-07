El discreto y feliz noviazgo de Carlos Sáinz Jr. con Isabel Hernáez: 'Estamos muy bien'

Carlos Sáinz Jr. se apuntó a uno de los mejores planes de verano en Madrid. El piloto de Fórmula 1 acudió al autocine Race para asistir al preestreno familiar de la película de animación Mascotas 2. Acompañado de su novia, la bella periodista Isabel Hernáez, y su perro, Piñón, vivió una noche diferente y especial rodeado de rostros conocidos, que al igual que él mostraron su profunda adoración por sus mascotas. Sáinz Jr y su novia, fieles a su habitual discreción, prefirieron no posar juntos para las cámaras, pero confesaron que su relación sigue su curso y marcha viento en popa. "No somos muy de posar juntos. Estamos muy bien", admitió Carlos, aunque no pudo dejar de asombrarse ante la pregunta de si se planteaban tener hijos. "Buff sí, pero con 24 años todavía, no me metáis prisa. Esta todo muy bien, muy tranquilo y así es como queremos que siga mucho tiempo".

VER GALERÍA

Desde que comenzaran su noviazgo hace dos años, Isabel Hernáez se ha convertido en el verdadero talismán para este madrileño, al que sigue en cada competición de Fórmula 1. Para estar al más alto nivel, el piloto ha tenido que hacer muchos sacrificios este último año, como mudarse a Inglaterra. Por ello cuando regresa a España aprovecha el máximo tiempo libre posible para estar con su familia y sobre todo con su novia. La mujer que ha conseguido conquistar su corazón se graduó el año pasado en Periodismo Bilingüe en la Universidad Carlos III y actualmente trabaja en el Departamento de Comunicación de Scalpers, además de llevar también la comunicación de las firmas de moda Jorge Vázquez y Victoria.

VER GALERÍA

Para ambos será un verano de los más ajetreado. "He pasado un día por Madrid, me voy este fin de semana. Luego tengo dos fines de semana seguidos de carreras y luego ya por fin tengo parón de tres semanas porque no descanso desde diciembre", confiesa el piloto, que en agosto disfrutará de unas vacaciones junto a su pareja.

El deportista quiso posar para las cámaras con su mascota, un braco alemán de nombre Piñón. Sáinz se considera un gran amante de los animales y en su casa él y su familia tienen muchos perros. "Se les quiere mucho, yo a este pobre, Piñón, le veo poco porque siempre está en el campo. Se le acaba queriendo mucho y se le echa de menos".

VER GALERÍA

Si a nivel personal la vida le sonríe, en el terreno profesional aún más. El único piloto español que compite en la Fórmula 1 y que ha sucedido a Fernando Alonso como corredor de la escudería McLaren sigue sumando éxitos en su carrera y se muestra realmente orgulloso: "Estoy muy contento como me está yendo a nivel profesional con el proyecto a medio plazo que tengo con McLaren, el segundo equipo con más éxito en la historia de la Fómula 1. Es un sueño hecho realidad". Carlos Jr. sigue la estela de su su padre, el célebre Carlos Sáinz, y sus ansias ambición por el triunfo. "Aunque mi padre y yo nos dedicamos a cosas diferentes, lo cierto es que me gustaría honrar a mi apellido como se merece y triunfar". A sus grandes triunfos automovilísticos, se suma su estabilidad sentimental: "A nivel personal también estoy muy contento de como me va todo, así que no me puedo quejar".