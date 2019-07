La boda sorpresa de Gerardo Bazúa, ex de Paulina Rubio y padre de su hijo

Gerardo Bazúa, expareja de Paulina Rubio y padre de su hijo, se ha casado. El artista acaba de contraer matrimonio con su novia, Laura Cristina Camarena, a bordo de un lujoso yate en Miami. La noticia no ha dejado de sorprender a sus fans que se han despertado con la noticia de la boda secreta y por sorpresa del cantante con una mujer casi dos décadas mayor que él. Apenas un año después del inicio de su noviazgo, la pareja ha pronunciado el 'sí, quiero', no siendo inconveniente para ellos la diferencia de edad que existe entre ambos, él tiene 35 y ella 52 años.

VER GALERÍA

El programa de la televisión Azteca Ventaneando dio a conocer la noticia del enlace y compartió algunas imágenes y detalles del día de la boda. Ella eligió un vestido entallado de color blanco con mangas y escote semitransparente y la melena suelta, mientras que el novio lució chaqueta gris, pantalón oscuro y camisa blanca. En el enlace estuvieron presentes los dos hijos de Bazúa, nacidos de la unión con su primera esposa, Yuriko Sandoval.

El repentino enlace de Bazúa sorprendió a los seguidores de la Chica Dorada que ansiaban por una posible reconciliación entre la pareja. Hace apenas unas semanas Bazúa publicaba su amor por su novia depejando así cualquier tipo duda y la presentaba a sus seguidores. "Te presumo por que eres para mi toda una Reina---me fascina.. el saber que tu, me quieres y deseas...🎶Vivir a tu lado siempre es una aventura...me fascinas!!!", decía mientras besaba a su pareja en una playa con el mar de fondo.

VER GALERÍA

Laura Cristina es una agente de éxito de bienes raíces y tiene varias propiedades en Estados Unidos, donde al parecer reside desde hace algunos años, y es la mujer que le ha devuelto la confianza en el amor. Se trata de la tercera boda para el cantante. Su complicada ruptura con la coach de La Voz no ha sido impedimento para que Gerardo Bazúa volviera a casarse. Recordemos que el ex de Paulina ha denunciado que lleva meses sin ver a su hijo Eros, de tres años, mientras Paulina sigue con su vida ajena a estas declaraciones. "Feliz dia del Niño, donde quiera que estes. Eros te amamos y extrañamos", señalaba su padre el pasado día 30 de abril.

VER GALERÍA

Unos meses antes, Bazúa le dedicaba unas palabras a su pequeño, al que asegura no ver desde su ruptura con Paulina Rubio. "Eros, llevo más de 4 meses suave y sutilmente esperando saber de ti, pues tu mamá está desaparecida, como si yo, tu padre, hubiera muerto. Eso por el momento no lo sabes tú, pero tu mamá sí lo sabe", escribió. "Ahora sé que estás en España y me entero por medios de comunicación. Para mí no es justo no saber con quién duermes, qué haces y cómo te encuentras de salud. Tengo nula comunicación con nadie para saber de ti. Pero créeme pronto estaremos juntos", concluyó Bazúa que emprendió acciones legales para luchar por la custodia de su hijo.