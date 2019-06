¡Todo un padrazo! Pierce Brosnan y el orgulloso mensaje a su hijo Dylan

A pesar de que es uno de los actores más populares de la meca del cine, Pierce Brosnan no se deja cegar por el éxito. Desde siempre ha tenido muy clara su escala de prioridades, en la que ocupa el primer puesto su familia. El que durante muchos años interpretó a James Bond siempre ha querido estar presente en la evolución de sus hijos independientemente de su ajetreada agenda profesional. El irlandés está muy orgulloso de los suyos, algo que ha demostrado una vez más dedicando un precioso mensaje a su hijo Dylan.

Con solo 22 años, el primero de los hijos que tiene de su segundo matrimonio, el que mantiene con la periodista Keely Shaye Smith desde hace casi dos décadas, se ha convertido en un joven independiente, con ganas de labrarse su propio futuro profesional. Así, ha iniciado su carrera como asistente del director Thom Zimny, al que está ayudando en la realización de varios videos musicales protagonizados por Bruce Springsteen. Un cantante que, curiosamente, es el ídolo de Pierce Brosnan.

"Mi querido hijo Dylan con el Boss, el genial Bruce Springsteen. Decir que soy un padre orgulloso es un eufemismo", aseguraba Brosnan en sus redes sociales, donde ha compartido varios datos del importante papel que ha tenido, sin saberlo, el cantante a lo largo de su vida. Y es que, según ha explicado, las canciones del artista le han marcado y han sido una especie de banda sonora tanto de los momentos buenos como de los malos que ha pasado en sus 66 años.

"Soy fanático de Bruce Springsteen desde que lanzó Born to Run en 1975. Un año después de aquello dejé la escuela de teatro y obtuve mi primer trabajo como asistente de director de escena, pero a los seis meses me quedé sin trabajo. Lo que hacía entonces era levantarme, preparar café, poner Born to Run y escribir a los teatros en busca de trabajo", relataba el popular intérprete a la vez que relataba sus complicados inicios.

Además, cuenta que el cantante, poseedor de 23 premios Grammy, también tuvo un papel protagonista el día de su segunda boda. "Cuando Keely y yo nos casamos, nuestro primer baile esa noche mágica bajo una luna llena irlandesa y fuegos artificiales que iluminaron el cielo nocturno fue con una de sus canciones, If i should fall behind", recordaba. "Y ahora aquí está nuestro hijo Dylan, hombro con hombro con el héroe de su padre", explicaba.