Manuela, la hija de Alejandro Sanz y Jaydy Michel, se gradúa

Un momento especial, único e inolvidable, eso es lo que acaba de vivir Manuela, la única hija en común de Alejandro Sanz y Jaydy Michel. A punto de cumplir 18 años, edad que alcanzará el próximo 28 de julio, la joven ha finalizado con éxito el Bachillerato, programa académico que sirve como preludio de la etapa universitaria. Un punto y final que ha celebrado junto a todos sus compañeros del Instituto Thomas Jefferson en el Teatro Palcco de Gudalajara (México), donde tiene fijada su residencia.

En un día tan bonito, Manuela ha contado con la compañía de su madre, Jaydy Michel, quien no ha podido ocultar el orgullo que siente al ver cómo su primogénita afronta una nueva e importate etapa. "¡Qué orgullo, mi princesa graduada! Eres demasiado hermosa, amor mío!!! Me emocioné tanto al verte ahí con tu toga, tan feliz y madura....! Te amo. Felicidades, todos estamos orgullosos de ti", decía la modelo en sus redes sociales.

Madre e hija posaron juntas a las puertas del Palacio de la Cultura y Congresos que acogió el acto, en el que no faltaron las sonrisas, las anécdotas y los buenos propósitos. La protagonista de la jornada vestía la tradicional toga, una beca y el birrete, todo ello combinado con unas bonitas sandalias blancas de tacón y tiras. Por su parte, Jaydy, que definió al curso de su hija como una "gran generación", eligió un conjunto de dos piezas compuesto por pantalones palazzo negros y blusa blanca asimétrica. Además, felicitó al resto de padres de alumnos, quienes vivieron con idéntica emoción la celebración.

Manuela no solo se graduó ante la atenta mirada de Jaydy, también estuvo presente el marido de la modelo, Rafa Márquez. El futbolista, a su vez, acudió al evento con Rafaela, la hija que tuvo durante su matrimonio con Adriana Lavat. Por supuesto, también estuvieron presentes el pequeño de la casa, Leo, y la abuela, Marie Brixon.

Alejandro Sanz no pudo sumarse a la celebración debido a sus compromisos profesionales. Cabe recordar que el artista está inmerso en una gira de conciertos que le llevó la noche del viernes a la ciudad alicantina de Elche. A pesar de su ausencia, el artista se deshace en halagos con su hija mayor, de la que presumió en su reciente entrevista con Bertín Osborne. "Me gusta como es Manuela. Es sensible, comprometida, buena estudiante y buena con sus hermanos", aseguraba.