Cristiano y Georgina vuelven a Grecia para disfrutar de unas vacaciones en el paraíso

Hace unos días, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron que, tras una temporada llena de éxitos y muchas alegrías, ponían rumbo a sus vacaciones. "Tiempo de descansar con la mejor compañía", publicó el jugador de la Juventus en las redes sociales sin desvelar el lugar al que se dirigían. Sin embargo, ahora ya sabemos dónde se encuentra la pareja y su familia. Ha sido gracias a las redes sociales de la modelo española, que ha compartido con sus seguidores varias fotos en las que la ubicación señala que se encuentra en Grecia. Un precioso atardecer en la playa y un sugerente posado en la piscina han sido, por el momento, las imágenes con las que Georgina ha demostrado lo bien que se lo están pasando. "Instagram vs vida real", ha escrito junto a un simpático vídeo en el aparece gritando de emoción mientras se tira por un tobogán acuático.

Parece que Grecia se ha convertido en el destino favorito de Cristiano y Georgina para pasar unos días de descanso en esta época del año. La pareja ha repetido el destino que eligió para sus vacaciones de verano del año pasado y es que, al parecer, quedaron encantados con sus espectaculares playas, además de la tranquilidad de cada rincón y la amabilidad de la gente de Mesenia, que se encuentra al sur de Peloponeso, y que está considerada una de las zonas arqueológicas más importantes de toda Grecia.

Según ha publicado uno de los principales periódicos locales, Eleftheria, el avión privado de Cristiano aterrizó el pasado miércoles 12 de junio por la tarde a Kalamata, la capital de Mesenia, procedente de Milán. Desde ahí, el jugador y su familia volaron en helicóptero hasta Costa Navarino, donde se encuentran alojados en un lujoso hotel de cinco estrellas que, según la prensa griega, es el mismo en el que se quedaron en julio de 2018.

Tal y como ha demostrado el futbolista portugués, durante estos días no solo está aprovechando para descansar sino que también ha seguido haciendo ejercicio para no perder la forma. "Buenos días", ha escrito el jugador en sus redes sociales junto a varias fotos en las que le vemos en el gimnasio subido a una bicicleta estática y sentado en el suelo con una esterilla para hacer diferentes rutinas deportivas. "Por algo eres el número uno", "No es suerte, es trabajo duro", "Lo de este hombre es increíble", "Nunca te rindes", "Estado físico perfecto", "¿Descansas algún día?", "Estás fibrado", "Rey del fútbol", "No para ni en vacaciones", "El trabajo duro y la dedicación tienen su recompensa" o "Este hombre es una máquina, aquí está la prueba", son algunos de los mensajes que le han dejado sus fans.

