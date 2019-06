Con un '¡Viva Edith González!', familia, amigos y fans despiden a la actriz

Tal como ella lo pidió antes de morir, esta mañana, los restos mortales de Edith González fueron homenajeados en el teatro Jorge Negrete por su familia, amigos, compañeros de trabajo y por algunos fans que se dieron cita en este tributo a su vida y carrera profesional. De acuerdo con algunos involucrados en la organización del homenaje, la actriz solicitó la presencia de un mariachi, con traje blanco, entonando el tema Cielo Rojo para dar inicio a esta ceremonia, en la que varios de sus compañeros dieron testimonio del espíritu de amor que predominó en la actriz.

Su hermano Víctor Manuel González, eterno cómplice, fue de los primeros en recordarla. Habló de los años de infancia y adolescencia que compartió con Edith, a quien describió como una mujer fuerte, valiente y con una conciencia social por la que luchó hasta el último instante: “Me quiso mucho, la quiero mucho, amo a mi madre y a Lorenzo, que es su esposo, a quien ha sido, se los digo a todos, hasta se me quiebra la voz, un hombre maravilloso", comentó.

Tras las palabras de su hermano, el presidente de la ANDA, Jesús Ochoa, tomó el micrófono para recordar la trayectoria de la actriz quien, con su papel de Aventurera marcó un antes y un después en su carrera, consolidando su versatilidad sobre el escenario: "Estamos aquí para rendir homenaje a la belleza en todos los sentidos (...) La expresión que poseía, una belleza fuera de lo común", comentó.

Sobre el escenario también vimos a la actriz Paulette Hernández, quien en la ficción interpretó a su hija. Visiblemente conmovida, recordó un fragmento del libro preferido de la actriz, La elegancia del erizo, del que Edith siempre retomaba la frase: “La vida será quizá esto, perseguir instantes que mueren”.

El grupo Pandora protagonizó otro de los momentos más emotivos, de este homenaje, donde interpretaron el tema Si nos dejan, canción que dedicaron de manera especial a Lorenzo Lazo, viudo de la actriz, quien se encontraba en la primera fila del teatro y, de quien todos los oradores hicieron referencia especial por el papel de compañero incondicional de Edith González.

Siguieron al micrófono dos de las mejores amigas de Edith, Marion Lanz-Duret y la actriz Lorena Velazquez quien, aseguró, fue como una segunda madre para la actriz: “Te quiero Edith, toda mi vida estuve muy feliz de tenerte en mi vida, quiero mucho a Lorenzo, porque es un gran hombre (…) Constanza es como la nieta que nunca tuve… Edith fue muy feliz, lo tuvo todo”, comentó emocionada.

Así, entre anécdotas, música y, por momentos, risas, los más cercanos a la actriz le dijeron ¡hasta pronto! Solicitando que se le despidiera como se acostumbra presentar a un actor en la ANDA, Vanessa Bauche, pidió que en voz alta todos dijeran su nombre completo para, luego exclamar "¡Presente!", con un fuerte aplauso familia, amigos y compañeros de trabajo, la despidieron con un, "¡Viva Edith González!", para después abrir las puertas del teatro para que sus fans pudiera darle el último adiós a su ídola.

Cuando la ceremonia terminó, la familia de Edith salió del teatro para dar paso a su fanmilia, como llamaba a sus seguidores. Ya de sálida, doña Ofelia Fuentes pidió un micrófono, pues no quería irse sin dar las gracias a los fans de la actriz y dijo visiblemente conmivida: “Se nos fue mi niña. No hallo palabras para darle a mi México, a mi pueblo México; se me fue mi niña, pero queda mi pueblo México", comentó en medio de un fuerte aplauso.