Los Alcántara se enfrentan este jueves a la ruptura de Antonio y Mercedes en un final 'terrorífico'

Esta temporada me da mucho miedo. No sé hablar muy bien de ella. Salimos todos mal parados. El final es terrorífico". Así ha definido Imanol Arias en una entrevista concedida a Ese programa del que usted me habla, de La 2, el último capítulo de la primera parte de la temporada número 20 de Cuéntame cómo pasó. La crisis que atraviesa el matrimonio Alcántara ha centrado la trama de unos episodios en los que Ana Duato ha brillado como Mercedes Fernández, una mujer "perdida" que en este tiempo ha sufrido ataques de ansiedad y que el pasado jueves ya le dejó las cosas bien claras a Antonio. "Me siento egoísta por pensar en mí, pero también me siento excitada por intentar descubrir qué es lo que deseo por mí misma. Siempre eres tú, tus proyectos, tu Expo, tus autocares... todo tú. Adelante, sigue con tus ilusiones, yo no voy a ser la que te ponga freno", le dijo en una de las discusiones más fuertes que se recuerda de la pareja. "Yo también necesito encontrar mis ilusiones. ¿Otro? No necesito a otro para llegar hasta aquí, yo puedo sola. Estoy cansada de ir detrás de ti", sentenció. Unas palabras que todavía resuenan en la cabeza de los espectadores.

Según ha desvelado Imanol, los tres conceptos que marcan este inesperado final son "punto de partida, cansancio y amar no es mirarse el uno al otro, es mirar juntos en la misma dirección". El resto de personajes también se ha pronunciado sobre el último capítulo de Cuéntame cómo pasó. Paloma Bloyd, la actriz que interpreta a Deborah en la serie, ha manifestado lo siguiente: "Estáis todos inmensos... Menudo capitulazo más movidito y emocionante. Me voy a hacer una tila".

Irene Visedo, Inés Alcántara en la ficción, ha destacado el gran trabajo de Ana Duato a lo largo de estos diez capítulos y ha asegurado que el final no va a dejar indiferente a nadie. "La rubia es un faro, eso es así, de siempre. Y en los próximos capítulos se sale. Ya van diciendo los críticos que ha creado un nuevo arquetipo en la ficción española. Un abrazo para todos y no nos olvidéis en la recta final de la temporada; vamos a estar a la altura", ha compartido con todos sus seguidores.

Este jueves, los Alcántara se enfrentarán a la ruptura de Antonio y Mercedes en un capítulo ambientado en marzo de 1990 y titulado Qué será, será. Mientras Mercedes intenta encontrarse a sí misma en San Genaro, Antonio se instala en Sagrillas. Inés, Toni y María tienen sus propios problemas. La hija mayor del matrimonio sigue sin noticias de Mike; Toni, por su parte, descubre que el médico acusado de robar niños al nacer, continúa ejerciendo y no dudará en pedirle explicaciones; la pequeña de la familia es la que peor lo está pasando, ya que a la separación de sus padres suma su relación con Salva, su profesor de Biología, del que se ha enamorado.

El episodio de la semana pasada, según publica RTVE en su web, registró su récord de temporada con 15.4% y 2,4 millones. Ahora solo falta saber si la audiencia también acompañará a los Alcántara en el capítulo final de una temporada que comenzó con la boda de Toni y Deborah.