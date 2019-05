Sara Carbonero ya está en casa tras su intervención

Sara Carbonero ha abandonado el hospital. La esposa de Iker Casillas ha recibido el alta tras ser intervenida de un tumor maligno en el ovario el martes pasado en la clínica Ruber Internacional de Madrid. Así lo ha confirmado ella misma en una publicación en la que asegura que todo está "en orden". Además, ha aprovechado para agradecer a todos sus amigos, familiares y también seguidores las muestras de cariño que ha recibido estos días. "Me encantaría responder una por una pero me es imposible. Ahora toca ponerse fuerte y seguir. Gracias a todos de corazón", añade. En la imagen tres enormes jarrones de flores y una taza de infusión con los que celebra el poder recuperarse desde la comodidad de su hogar.

Sara ingresó el pasado 21 de mayo en el hospital y ese mismo día "fue intervenida quirúrgicamente por el equipo de ginecología oncológica para extirpación de tumoración ovárica, con éxito y sin incidencias", tal y como fue difundido en el primer parte médico tras la operación. Sara ha recibido el alta pasados unos días y durante los próximos meses continuará tratamiento médico hasta su completa recuperación.

Sara Carbonero e Iker Casillas afrontan unas semanas muy difíciles en cuanto a su salud se refiere. El portero sufrió un infarto de miocardio agudo el pasado 1 de mayo del que aún está convaleciente, pero que le ha obligado a retirarse de manera temporal de los terrenos de juego. Tan solo unas semanas después de esta noticia, la periodista confirmaba que ha tenido que ser intervenida de un tumor maligno en un ovario. Pese a todo, el matrimonio afronta con valentía esta difícil etapa rodeado del cariño de sus amigos y familiares que no han dejado que sus ánimos decaigan en ningún momento.

Prueba de ello era el mensaje de Sara Carbonero. Con calma, serenidad y transmitiendo positividad, daba a conocer una noticia que a todos sobrecogió. "Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de seis letras que todavía me cuesta escribir. Hace unos días en una revisión, los médicos me vieron un tumor maligno de ovario y ya he sido operada".Y continuaba su mensaje lleno de fuerza y optimismo. "Todo ha salido muy bien, afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien. Sé que el camino será duro pero también que tendrá un final feliz", concluyó.

La periodista volvió a demostrar la misma fortaleza que ya tuvo ante los medios de comunicación tras el infarto que sufrió su marido. En aquel momento, Sara habló sobre la importancia de vivir el momento y de lo importante que son los seres queridos en estos momentos tan duros: "Todos somos más fuertes de lo que pensamos. Pero me he apoyado en muchos amigos y en la familia, como cualquier persona. Y hemos tenido un aluvión de muestras de cariño, de reconocimientos, ha sido como un homenaje en vida". Una vez más, los suyos lo han vuelto a demostrar. ¡Ánimo Sara!