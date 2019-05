Nick Carter y su mujer, Lauren Kitt, esperan su segundo hijo

¡Nick Carter está en racha! No solo está triunfando en la gira revival con los Backstreet Boys, una de las bandas que más carpetas forró en los años 90, sino que además pronto aumentará la familia. El cantante ha compartido la feliz noticia con sus seguidores a través de una tierna fotografía en la que aparece posando con su mujer, Lauren Kitt, que luce ya un avanzado estado de gestación. “Gracias Dios por darnos el mejor regalo que podíamos pedir”, escribía Nick junto a la bella imagen pletórico de felicidad.

La foto muestra a la pareja en el campo y mientras el intérprete de Everybody le acaricia la tripita a su pareja, su hijo Odín, de tres años, la observa maravillado ansioso por la llegada del nuevo hermanito. Sus seguidores han estallado de alegría tras conocer la noticia y no han dejado de felicitar a la pareja y desearle todo lo mejor. “¡Estoy llorando! He rezado mucho por vosotros. ¡Felicidades!”, o “Estoy tan contenta por ti y Lauren. Ya has demostrado el excelente padre que eras con Odin. ¡Deseando ver a dónde te lleva este viaje!”, eran algunos de los comentarios que le enviaban sus fans.

Esta noticia llena de felicidad a la pareja después del varapalo sufrido en septiembre del pasado año cuando perdieron al bebé que esperaban. "Que Dios nos conceda algo de paz durante estos momentos. Tenía muchas ganas de conocerla después de estos tres meses. Tengo el corazón roto", escribía entonces desolado en las redes sociales. Afortunadamente, la familia vuelve a sonreír y espera ansiosa la llegada de su segundo hijo.

Nick y Lauren estuvieron saliendo cuatro años antes de contraer matrimonio el 12 de abril de 2014, en una romántica ceremonia que celebraron al aire libre en Santa Bárbara (California). Dos años después, la pareja dio la bienvenida a Odin, que es la viva imagen de su padre.

Nick Carter está viviendo una época llena de éxitos en lo profesional y en lo personal. El pasado 13 de mayo, los Backstreet Boys llenaron el Winzink Center de Madrid de nostálgicos deseando revivir los mejores hits de la boyband, y cuatro días más tarde triunfaron en el Palau Sant Jordi de Barcelona. La gira de retorno del mítico grupo está cosechando éxitos en los escenarios de todo el mundo.

