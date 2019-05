Las 'Spice Girls' vuelven a los escenarios en medio de la polémica

Este 24 de mayo estará marcado para siempre en el calendario de las Spice Girls. La icónica banda británica, que fue un auténtico fenómeno de masas en la década de los 90, ha vuelto a unirse para hacer una gira de conciertos que tenía su punto de partida la noche del viernes en Dublín. El estadio Croke Park de la capital irlandesa se llenaba de fans desde primera hora de la mañana. Todos querían vivir en primera persona esta mágica noche. Un esperado regreso que llega dos décadas después de la disolución del grupo. Los nervios y la emoción estaban a flor de piel tanto en las protagonistas como en los 80.000 asistentes. Sin embargo, este pistoletazo de salida no obtuvo el resultado esperado.

VER GALERÍA

"Dublín, muchas gracias por una brillante primera noche de gira", decían las Spice Girls en redes sociales desde la cuenta oficial del grupo. Además, tras la actuación, en la que tuvieron a Jess Glynne como telonera, cada una de ellas lanzaba por separado un mensaje de agradecimiento a sus fans, que hicieron posible que Geri Halliwell, Melanie B, Emma Bunton y Melanie C revivieran las bonitas sensaciones con las que convivían a diario en aquellos años de éxito mundial sin precedentes. Pero los mensajes que lanzaron en redes los asistentes son bien distintos.

VER GALERÍA

Una vez concluido el concierto, los que estuvieron dentro abandonaron el estadio irlandés muy decepcionados. Según recoge el Daily Mail, los fans insistían en que buena parte de las canciones no habían podido escucharlas con claridad debido a los problemas de sonido. Dicen que incluso hubo gente que tuvo que irse antes de que acabara la actuación porque no escuchaban nada. Una situación que ha generado un enorme enfado. No solo porque tenían muchas expectativas puestas en este momento sino porque cada entrada ha supuesto un desembolso de, al menos, 150 euros.

VER GALERÍA

Las Spice Girls tienen por aún una larga gira de conciertos que acabará a mediados del mes de junio. En ninguno de ellos actuará Victoria Beckham, quien declinó la posibilidad de participar en este proyecto porque prefiere seguir centrada en su carrera dentro del mundo de la moda. Eso sí, la mujer de David Beckham ha dejado claro que no hay problemas con sus excompañeras, todo lo contrario. Con motivo del arranque de esta gira, la diseñadora les enviaba un cariñoso mensaje. "Buena suerte a las chicas hoy que empiezan su tour. La amistad nunca muere", les decía.