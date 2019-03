Justin Bieber gasta una 'pesada' (y divertida) broma a Hailey Baldwin

Justin Bieber se está mostrando muy activo en las redes sociales. Además de compartir numerosas fotografías de su chica, Hailey Baldwin, el canadiense está haciendo partícipe a sus millones seguidores de algunas de sus aventuras. Una de ellas está siendo el último viaje que están realizando los recién casados, en el que el artista de Sorry está mostrando públicamente su gran sentido del humor, una faceta que no suele compartir con sus 'followers'. Sin embargo, en esta ocasión, Justin se está mostrando al natural y no ha dudado en grabar la divertidísima broma que le ha gastado a la 'instamodel'.

VER GALERÍA

Una vez aterrizados en el lugar de destino, el matrimonio se desplazó hasta el hotel donde tuvo lugar la 'gamberrada' de Bieber. "Mi mujer va a girar la esquina… Voy a darle un susto", anunciaba a sus fans en Instagram. A continuación, el intérprete de Love Yourself se escondió en una esquina con el objetivo de asustar a Hailey. Sin embargo, el primer intento no le salió bien al canadiense, quien acabó asustando a otro hombre que en ese preciso instante se encontraba en el mismo pasillo. Después de pedir perdón en repetidas ocasiones a la ‘víctima’, que iba cargado con cajas, le llegó el turno a la modelo.

VER GALERÍA

La sobrina de Alec Baldwin iba arrastrando el típico carrito de hotel repleto de bolsas y maletas cuando, al girar la esquina, se encontró con el grito de su pareja. "¡¡Oh Dios mío!!", chilló la modelo, quien no se esperaba la broma de Justin. Sin embargo, Hailey se tomó con sentido del humor este divertido gesto.

VER GALERÍA

No cabe duda de que la pareja sabe bien cómo divertirse. No obstante, hace apenas unos días, la estrella del pop lanzó un mensaje a través de Instagram que dejó muy preocupados a sus fans. "Solo quería manteneros un poco actualizados", comenzó diciendo el cantante en su post. "Espero que aquello por lo que estoy pasando resuene en vosotros. Lo he estado pasando muy mal. Me siento súper desconectado y extraño. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado. Solo quería dirigirme a vosotros y pediros que recéis por mí. Dios es leal y vuestras oraciones funcionan de verdad. Gracias. Esta es la temporada más humana que he vivido y en la que más he hecho frente a mis asuntos", concluyó ante el desconcierto de sus millones de 'followers', que no dudaron en enviar sus mejores deseos al cantante de Love Yourself.