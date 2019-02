La boda secreta de Ed Sheeran en su finca de Suffolk y ante 40 invitados Aunque ya el pasado verano insinuó que era un hombre casado, una fuente cercana al cantante británico ha revelado los detalles del enlace y una próxima celebración

Ed Sheeran ha pronunciado el 'sí, quiero'. El cantante británico, de 28 años, se ha casado con su novia de la infancia Cherry Seaborn, de 26, en una boda secreta a la que solo asistieron 40 invitados y no hubo ninguna celebridad. Sheeran, que siempre ha sido muy celoso de su vida privada, había anunciado que nunca haría público si se casaba con su novia, pero ha sido una fuente cercana al artista de Shape of You quien ha difundido que es un hombre casado al diario The Sun.

La superestrella organizó la ceremonia en su finca rural en Suffolk, a pesar de que sus planes de construir una capilla para bodas en el lugar fueron negados. “Ed se casó unos días antes de Navidad. Fue una boda muy tranquila, solo estuvieron los amigos de toda la vida de Ed, la familia más cercana y el sacerdote. Sólo había 40 personas, así que no estuvieron Taylor Swift, ni los ejecutivos de la compañía de discos ni ningún miembro de la realeza o estrella del pop. No quería ningún escándalo, y deseaba que fuera algo completamente íntimo para ellos, simplemente una pequeña boda de invierno", ha confesado la citada fuente.

Estas informaciones han sido difundidas un año después de que en un principio Ed negara que se había casado. La fuente ha agragado que la pareja planea celebrar una gran fiesta por su boda el próximo verano junto a las celebridades a quienes no se les informó sobre su boda secreta. El enlace sin duda ha resultado toda una sorpresa incluso para algunos de su amigos más cercanos, incluido Rudimental, que hace apenas unas semanas se rió ante la especulación de que Ed Sheeran había pronunciado el 'sí, quiero'.

Por fin ha llegado la confirmación después de que el pasado mes de agosto, el cantante británico, durante una entrevista con el programa de YouTube Access, revelara tan feliz noticia con un único gesto que hablaba por sí mismo: "¿Y qué pasa con los detalles de la boda? ¿Habéis escogido fecha? ¿Sabéis dónde será?", preguntaba el entrevistador. Algo a lo que el intérprete de Shape of you contestó mostrando su alianza. "¡Muy bien! ¡Qué emocionante!", exclamó el entrevistador. Sorprendido por el gesto, el periodista daba la enhorabuena al cantante, a la vez que le preguntaba cómo había conseguido que nadie se enterase. "Nunca quise hacer nada muy público, la verdad", dijo entonces.

Sheeran y Seaborn son amigos de la infancia y fueron al mismo colegio en Suffolk, en el este de Inglaterra. Comenzaron a salir en 2015 y el cantante anunció su compromiso en enero de 2018, a través de su cuenta de Instagram: "Me prometí justo antes de Año Nuevo. Estamos muy felices y enamorados y nuestros gatos también están encantados".

Sheeran es uno de los artistas con más ventas en todo el mundo y su último álbum, Divide, batió récords en Spotify, con 57 millones de reproducciones el mismo día de su salida a la plataforma de música en línea. El sencillo de letra romántica Perfect, supuestamente inspirado en Seaborn y en su historia de amor, y extraído del tercer álbum de estudio del cantante, Divide, logró convertirse en número uno.