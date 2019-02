Los Beckham al completo disfrutan de un fin de semana de deporte y diversión en la nieve La pareja y sus cuatro hijos han pasado un fin de semana familiar en el que no ha faltado ni el deporte ni la diversión

Los Beckham demuestran ser una familia muy unida y es habitual que organicen planes juntos de lo más apetecibles, a pesar de la apretada agenda de Victoria, que estaba deseando pasar unos días de relax después de una ajetreada semana de trabajo en la London Fashion Week. Si hace dos semanas se reunían para celebrar el cumpleaños de Cruz, su tercer hijo, en esta ocasión han decidido aprovechar los últimos coletazos de nieve del invierno y los seis se han calzado los esquíes para disfrutar de un fin de semana en familia y ¡bajo cero!.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Esquí, snowboard… han probado de todo y se lo han pasado en grande bajo los fríos rayos de sol que hacían la experiencia aún más espectacular. Tanto David como Victoria han compartido en Instagram los mejores momentos en la montaña junto a sus hijos. Mientras a la diseñadora la vemos toda de negro, especialmente abrigada, sus hijos y su marido parecen no sentir tanto frío y hasta se atreven a posar en sudadera sin el abrigo habitual.

VER GALERÍA

“Fun family times and great memories” (Tiempos divertidos en familia y grandes recuerdos), escribió David junto a una serie de fotografías en las que aparece posando con sus hijos, Brooklyn, Romeo y Harper y otra, en la que le podemos ver dispuesto a enfrentar una espectacular bajada con sus esquíes. Por su parte, Victoria ha compartido dos fotografías junto a Cruz y su marido y otra, ya a cubierto, con Harper, la benjamina de la familia junto al mensaje: “Special family time after a super busy Fashion Week. Kisses from all of us” (Momentos especiales con la familia después de una Fashion Week super ajetreada. Besos de todos nosotros).

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Toda una escapada de desconexión que a buen seguro sentaría estupendamente tanto a la empresaria de moda como a toda la familia. A pesar de que los Beckham han tenido que hacer frente en los últimos meses a rumores que apuntaban a una posible separación, lo cierto es que cada vez que pueden sacan tiempo para estar juntos. No obstante, Victoria confesó recientemente en una entrevista lo molesto que resultaba tener que desmentir constantemente este tipo de informaciones. “La gente cree lo que lee y cuando algo está completamente inventado es muy molesto”, aseguró.

La reacción de Victoria ante los rumores de crisis en su matrimonio