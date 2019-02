¡Uno más! La familia de Cristiano Ronaldo sigue aumentando

Alana Martina dejará de ser la más pequeña. El clan dos Santos Aveiro dará próximamente la bienvenida a un nuevo miembro en su familia. El anuncio lo ha hecho Katia Aveiro, la hermana de Cristiano Ronaldo ha sorprendido a todos con una inesperada publicación que, sin duda, es motivo de celebración para sus seres queridos. Sus dos pequeños, Rodrigo y José Dinis, cuidarán de su nuevo hermano con todo el amor del mundo, como ya hacen con sus primos pequeños, los hijos del futbolista y Georgina Rodríguez. Así, la numerosa familia del portugués ya ha iniciado la cuenta atrás para acoger al nuevo retoño.

El nuevo bebé de la familia llegará en agosto, hasta entonces, la pequeña Alana seguirá siendo la benjamina del clan. Junto al resto de sus hermanos -Cristiano Jr., Mateo y Eva-, podrán enseñarle sus canciones infantiles y juegos favoritos. Y no le faltará el cariño de sus tíos Cristiano y Georgina, que son grandes amantes de los niños y conocen bien la alegría que supone traer aun nuevo bebé al mundo.

A través de Instagram, la cantante ha compartido una imagen de uno de sus hijos besando su tripita, que ya muestra el avanzado estado en el que se encuentra. Katia está de cuatro meses, según ha indicado ella misma con el emotivo texto con el que ha acompañado la foto. Unas palabras que ha escrito con los sentimiento a flor de piel sobre lo que significa para ella la maternidad. "No recuerdo mi vida sin ser madre. Y ser madre duele, duele tantas veces...", comienza. "Este dolor me enseña a ser fuerte, y a ser más valiente, ay y el amor!", confiensa la hermana de Cristiano, que reconoce que con la posibilidad de ser madre una vez más, seguirá aprendiendo a cuidarse aunque solo sea porque "tengo que cuidar de otro mini corazón que golpea fuerte dentro de mí".

El embarazo de Katia supone un plus de alegría para la familia del futbolista. Recientemente la matriarca Dolores Aveiro volvía a pasar por quirófano para enfrentarse por segunda vez al cáncer de mama, una enfermedad a la que ya tuvo que hacer frente hace una década. Tal y como ella misma ha reconocido, durante los últimos tiempos ha tenido que someterse a una intervención quirúrgica en Madrid. "Me operaron del pecho. He hecho radioterapia y ahora lucho por mi vida", confesó en la televisión portuguesa. Sin duda, la llegada de un nuevo nieto, supondrá un extra de alegría en su vida.

Katia y Cristiano mantienen una buena relación de hermanos. Este mismo verano, ella salía en defensa de él cuando, en medio de un partido que el exmadridista disputaba con la Juventus, terminó siendo expulsado por roja directa. La cantante, orgullosa de su familia, no duda en compartir algunos de los mejores momentos que pasa junto al futbolista.