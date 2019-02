Crece la expectación en México tras la separación de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera

La separación del expresidente Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera sigue acaparando numerosos titulares en México, sobre todo, a raíz del comunicado emitido por la que fuera primera dama del país. "Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y para nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme", comienza diciendo. Angélica asegura que tras tomar esta decisión, intentará retomar su profesión de actriz. “A mi esposo, siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre. Hoy toda mi energía, fuerza y amor está enfocada en seguir siendo una buena madre, en recuperar mi vida y mi carrera profesional. Agradezco el respeto para mantener la tranquilidad emocional que merecen nuestros hijos”, concluye.

Las palabras de Angélica llegan después de la portada de la revista ¡HOLA! México, en la que se podía leer, de fuentes cercanas a la pareja, que llevan separados desde el pasado mes de diciembre. La historia de amor que ambos sellaron con una romántica ceremonia en la Catedral de Toluca, el 27 de noviembre de 2010, ha llegado a su fin, pero los comentarios al respecto no han hecho más que empezar.

La noticia de su ruptura llegó de la mano de unas fotografías de Peña Nieto en Madrid. En ellas aparecía con la modelo mexicana Tania Ruiz Eichelmann y aunque las imágenes no eran comprometidas, han dado pie a multitud de rumores. El expresidente se ha mantenido al margen, pero los mensajes de Tania en sus redes sociales han avivado el fuego.

La modelo reflexiona sobre los comentarios que ha recibido tras ser relacionada con Peña Nieto. "Muchas personas juzgan sin conocer. Solo ven lo de afuera y no el interior de cada persona. Juzgar muchas veces no te da la respuesta de lo que es la otra persona, sino lo que hay dentro de ti. De cómo eres tú. Hay que darnos la oportunidad de conocer a las personas, que te puedes llegar a sorprender. Escucha sin juzgar, habla sin ofender y observan sin criticar", publica. Y añade: "¿Quiénes somos para juzgar la vida de los demás? Yo no soy perfecta y no vivo para hacerlo. Estoy en esta vida aprendiendo igual que tú. Todos tenemos nuestra historia de vida, que no debemos juzgar por quien no la ha vivido. Pero solo una cosa: antes de señalar a alguien asegúrate que tus manos estén limpias".

El hermano de Tania, Gerardo Ruiz, también ha dado su versión sobre el tema que más expectación está levantando en México. Aunque no ha confirmado si su hermana es la nueva pareja de Peña Nieto, dijo lo siguiente durante la entrevista que ofreció a Despierta América: “Si sí o si no, nosotros queremos que sean felices, la familia siempre los ha apoyado mucho, mi familia cercana, mis papás”. Los presentadores del programa quisieron conocer la opinión de Gerardo sobre la diferencia de edad entre el expresidente y su hermana, ya que él tiene 52 años y ella 31. "Llevan una amistad nada más, no sé cuándo se conocieron. Ella es muy reservada, no me habla de eso y si no me habla yo no la pregunto", respondió muy discreto.

Enrique Peña Nieto reside en México con su hijos y no en Madrid como se había dicho mientras que Angélica Rivera pasa largas temporadas con sus hijas Sofía y Regina (Fernanda estudia Música en Boston) en Los Ángeles, aunque también visita regularmente Miami y la Ciudad de México. Solo el tiempo dirá si la intérprete regresa a los escenarios, una posibilidad sobre la que Chantal Andere, su compañera en la telenovela Destilando amor, ha señalado: "Si regresa tengo que ser su antagónica, si no va a haber problemas. Ya lo saben, tenemos que regresar juntas porque así se despidió". Eso sí, evitó pronunciar sobre su reciente separación del expresidente mexicano: "Nunca hablaría de la vida pública de nadie y menos de una amiga a la que adoro, respeto y admiro, ahora, más que nunca".