Katy Perry revela los conflictos que tiene con Orlando Bloom sobre lo que guardan en casa

La relación de Katy Perry y Orlando Bloom va viento en popa, pero eso no significa que no tengan pequeños enfrentamientos de pareja. El último fue por culpa de un neceser porque, pese a que la cantante le regaló a su chico uno nuevo para sustituir el que usaba desde hace 10 años, el protagonista de El señor de los anillos no quiso deshacerse de él. Tal y como reveló la artista a la revista Paper durante su última entrevista, el actor no quería tirarlo porque ese pequeño estuche lleva mucho tiempo viajando con él por el mundo. "En el momento en el que salgas por la puerta esto va directo a la basura", comentó la intérprete de Black Horse.

"Mi novio aún no sabe que lo he tirado", contó la cantante en la entrevista. Sin embargo, también admitió que su relación le ha aportado mucho y que ha tenido la oportunidad de crecer mucho porque cuando estás solo piensas que lo que haces es lo mejor posible. Katy dice que estar en una relación significa aprender de tu pareja cosas que, quizás, no conocerías de otra manera. Además, también ha querido señalar que ahora es una persona muy diferente a la que era cuando, a los 25 años, se casó con el cómico Russell Brand.

Después de una relación llena de idas y venidas, que comenzó en 2016 y en la que estuvieron separados cerca de un año, esta vez la reconciliación entre la estrella de Hollywood y la cantante de Roar parece ser firme. La pareja confirmó haber puesto fin a su relación en febrero de 2017, pero a principios del 2018 volvieron a retomar el noviazgo con energías renovadas. "Orlando está muy emocionado con su vida con Katy. Definitivamente, pinta a que podrían tener un futuro juntos", reveló una fuente cercana a la revista People. En los últimos tiempos, además, Perry ha expresado su intención de formar una familia: "Quiero prepararme para tener una familia propia en un futuro cercano", confesó a finales del pasado año.