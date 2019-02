El hombre más rico del mundo denuncia que está siendo chantajeado con fotografías comprometedoras

Si el hombre más rico del mundo puede ser chantajeado, ¿cómo puede defenderse una persona de a pie? Con esta premisa, Jeff Bezos, fundador de Amazon, ha decidido denunciar lo que él ha calificado de chantaje por parte del periódico estadounidense, el National Enquirer. Después de que el medio que ahora denuncia diera a conocer que el empresario se encuentra en una relación con Lauren Sanchez, a los pocos días de haber hecho público su divorcio, Bezos ha publicado un artículo en el que explica que se ha visto envuelto en un proceso de extorsión, primero de forma verbal y después a través de tres correos electrónicos que ha hecho públicos en el sitio Medium.

En el extenso texto, Jeff Bezos narra cómo encargó una investigación para saber cómo se habían filtrado mensajes personales que intercambió con su nueva pareja. De ahí fue que se descubrió que su relación con el Washington Post -periódico del que es inversionista- y una investigación política que la publicación está haciendo podrían haber estado detrás de la atención que llamó. Fue cuando comenzó a indagar, que apunta lo contactó David Pecker, presidente de American Media Inc., conglomerado dueño del National Enquirer. Según Bezos en el primer contacto, se le dijo verbalmente que si no detenía su investigación, el tabloide publicaría mensajes privados que tenían en su poder.

Al no tener la respuesta esperada, llegaron los correos que explícitamente piden detener la investigación en cambio de no publicar las fotografías que consiguieron a través de los mensajes, dando un listado detallado de las imágenes comprometedoras que tienen de Bezos y su pareja. “En el interés de acelerar la situación, y con el Washington Post por publicar rumores sin fundamentos del primer reporte del National Enquirer, quiero describirte las fotografías que obtuvimos en nuestra investigación”, comienza uno de los correos que llegaron al investigador de Bezos. El listado que continúa es por demás descriptivo, para acabar con un contundente mensaje: “A ningún editor le daría gusto mandar este correo. Espero que el sentido común prevalezca- y rápidamente”, firma Dylan, quien ha sido identificado como el editor de la publicación.

“Bueno, esto atrajo mi atención. Pero no de la forma que ellos esperaban. Cualquier vergüenza personal que AMI me podría causar, pasa a segundo plano, porque hay algo mucho más importante envuelto en esto. Si alguien en mi posición no puede defenderse de este tipo de extorsión, ¿cuántas personas pueden?”, escribió Bezos.

¿Qué piden a cambio de las fotografías? “Publicarán las fotos personales a menos de que Gavin de Becker y yo hagamos una falsa declaración pública a la prensa de que nosotros ‘no tenemos conocimiento o fundamentos para sugerir que la cobertura de AMI estuvo motivada políticamente o influenciada por fuerzas políticas”. A esto suma Bezos que le indicaron que no le devolverán las imágenes, sino que las guardarán como garantía para que no se desvíen de la mentira en el futuro.

“Por supuesto, no quiero que fotografías personales sean publicadas, pero tampoco voy a participar en su popular práctica de chantaje, favores políticos, ataques políticos y corrupción. Prefiero alzar la voz, dar vuelta a la página y ver qué pasa después”, finalizó Bezos en un escrito que ha dado mucho de qué hablar.

