Anne Hathaway, de 'Princesa por sorpresa' a reina de la gran pantalla

La vida de Anne Hathaway ha cambiado totalmente en las últimas dos décadas. Entonces, la actriz estadounidense era poco conocida en el mundo del cine, sin embargo, tras el estreno de Princesa por sorpresa, su trayectoria se hizo imparable. El largometraje en el que daba vida a Mia Thermopolis fue todo un éxito en taquilla. El cuento del patito feo que se convierte en princesa heredera de Genovia, gracias a la ayuda de la ‘varita mágica’ de su abuela, la reina Clarisse Renaldi (Julie Andrews), que irrumpe en su vida para darle las clases de protocolo necesarias para hacerse cargo del Reino en el futuro, dio el espaldarazo a su carrera. Era el año 2001. Cuatro años más tarde se estrenaba Princesa por sorpresa 2, donde la intérprete se enfrenta a una serie de divertidas anécdotas y aventuras, mientras busca a su ‘príncipe azul’.

Desde entonces no se ha especulado sobre una posible tercera secuela, sin embargo, hace unos días, la ganadora al Oscar a Mejor Actriz de reparto por Los Miserables revelaba en el programa estadounidense Watch What Happens Live with Andy Cohen que se barajaba la posibilidad de rodar una nueva entrega. "Hay un guion para la tercera película. Quiero hacerlo, Julie quiere hacerlo, Debra Martin Chase, nuestra productora, quiere hacerlo. Todas queremos hacerla, pero queremos que todo sea perfecto porque amamos este proyecto. Es tan importante para nosotras que no queremos entregar nada a menos que esté listo. Pero estamos trabajando en ello", decía. Se desconoce cuándo podrían iniciarse las grabaciones de la película, ante la que aún queda por confirmar quien tomará el testigo de Garry Marshall, director de los dos filmes, que falleció en 2016.

Anne tenía solo 19 años cuando se estrenó el primer largometraje. Ahora, con 36, no solo se ha convertido en una de las actrices con más reclamo de Hollywood, sino en todo un referente de belleza y estilo. A los títulos ya mencionados, se le unen otros grandes éxitos de taquilla como El diablo viste de Prada, La boda de Rachel, Alicia en el País de las Maravillas, Interestellar u Ocean's 8. Actualmente se encuentra rodando la serie de Amazon Prime Modern Love.

En cuanto a su vida privada, la actriz ha conseguido poner el broche de oro a su particular cuento de hadas con el también intérprete Adam Schulman, con quien contrajo matrimonio en el año 2012. En marzo de 2016, la pareja daba la bienvenida a su primer - y de momento único - hijo, Jonathan Rosebanks.