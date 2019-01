Las vacaciones terminaron para Raúl de Molina y Lili Estefan, los simpáticos presentadores del programa El Gordo y la Flaca regresaron a trabajar tras la temporada de fiestas que recién pasó. Y como era de esperarse, los conductores fueron recibidos en el foro con mucho gusto entre aplausos y gritos, sin embargo, fue Raúl el que se llevó una sorpresa.

Justo al inicio del primer programa de 2019, cuando los conductores de Univision contaban lo que habían hecho durante el fin de año, fueron sorprendidos desde las alturas por uno de los personajes del vespertino conocido como Carlitos ‘el productor’, quien con una pesada broma dejó casi empapado a 'El Gordo' de Molina.

En el momento de la broma, el presentador de origen cubano relataba su experiencia como el encargado de reportar la llegada del año nuevo desde Times Square en New York, como lo ha venido haciendo desde hace más de 20 años para Univision, pues contó que este año fue especial por la intensa lluvia que cayó en el lugar y que no paró durante cuatro horas. De hecho, Raúl dijo haberse divertido, sin embargo terminó empapado, pues por cuestiones de seguridad no se permitieron paraguas en el evento.

Al terminar su relato, un chorro de agua cayó sobre el conductor desde lo más alto del foro, y aunque alcanzó a moverse terminó mojado. Se trataba de Carlitos ‘el productor’ que con ayuda de una cubeta de agua y una grúa mojó a Raúl, quien desconcertado se preguntaba qué era lo que había pasado y por qué lo habían mojado. “Es para que no pierdas la costumbre”, dijo Carlitos entre carcajadas.

Al parecer, el único que no estaba enterado de lo que iba a suceder era Raúl, pues segundos antes de que le cayera el chorro de agua, Lili Estefan se hizo a un lado para después reir a carcajadas al ver a su entrañable compañero mojado y desconcertado. Al final, 'El Gordo' de Molina sonrió, no sin antes intentar tirar de la grúa al simpático bromista.

Su propósito de para 2019

Para Raúl de Molina el nuevo año significa una nueva oportunidad para retomar uno de los propósitos que dejó en pausa en 2018. Y es que el presentador busca deshacerse de las libras extra que tiene. “Lo que más quiero para este año nuevo es perder de peso. El año pasado lo logré, pero lo aumenté otra vez. Pero quisiera perder 40 libras (18 kg), esa es mi meta”, dijo a finales de diciembre. Sin embargo, este propósito volvió a ser motivo de conversación durante el primer programa del año de El Gordo y la Flaca, aunque no convenció a su compañera Lili Estefan ni al staff.

"A partir del 10 de enero, voy a comenzar a perder peso aquí, frente a los ojos de ustedes. Se los prometo", dijo con seriedad. "Voy a perder un mínimo de 30 libras y un máximo de 40", agregó sonriente, listo para enfrentarse a este reto que él mismo se impuso.