¡Noche de rumba y diversión! Así festejó Yalitza Aparicio el triunfo de ‘Roma’ en los Golden Globes

Fue una gran noche para Alfonso Cuarón y el elenco de Roma en la edición 76° de los Golden Globes; el mexicano triunfó como Mejor Director, mientras que el filme ganó en la reñida terna de Mejor Película en Lengua Extranjera. El también productor no iba solo a esta importante cita, sino bien acompañado por las protagonistas de su película, Yalitza Aparicio y Marina De Tavira. Luego de la entrega de premios, el animoso grupo de mexicanos –quienes fueron el centro de las miradas a lo largo de la velada –se fueron de fiesta y sin duda, la que disfrutó más del after party fue Yalitza.

Después de los nervios por una noche tan agitada, en la que Roma se llevó dos premios a casa, era momento de disfrutar, y vaya que lo hizo, pues la joven de 25 fue de las más entusiastas en la pista de baile. Enfundada en su Miu Miu blanco con destellos plateados, Yalitza disfrutó de principio a fin en la fiesta de Netflix, la cual se llevó a cabo en el célebre hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles, California.

La actriz, quien ha sido catalogada como uno de los grandes talentos emergentes, compartió la pista con Nicolás Celis, uno de los productores de Roma. Yalitza, quien interpretó el papel de Cleo, estaba de lo más sonriente y se dejó ver divertida y espontánea, rodeada por decenas de celebridades de Hollywood.

En la fiesta de Netflix hubo otras celebridades como Idris Elba, Alison Brie, Debra Messing, Isla Fisher, Kate Beckinsale y Jamie King, quienes al igual que Yalitza, se divirtieron hasta las altas horas de la noche.

Por una de las publicaciones que Yalitza y Marina hicieron en su cuenta de Instagram, nos dimos cuenta de que la fiesta terminó en la madrugada y que después tuvieron que ir al aeropuerto para despedirse de Los Ángeles.

Al parecer, esta no será la única after party a la que acuda el elenco de Roma, pues la temporada de premiaciones apenas comenzó y quedan por delante otras importantes entregas como los Screen Actors Guild (SAG) AwardS, el próximo 27 de enero, y los Premios Óscar, el 24 de febrero.

Las palabras de Cuarón tras ganar como Mejor Director

Luego de recoger su premio, el director mexicano se dirigió a la audiencia de los Golden Globes con un breve, pero muy emotivo discurso, en el que no faltaron palabras de agradecimiento para sus seres queridos, así como para todos los que lo apoyaron en el camino, y por supuesto para sus protagonistas y para su mayor inspiración: su niñera.

“Nuevamente, gracias a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, a mis productores y mis socios de Participant Media; Netflix, por haber hecho que esta película improbable fuera reconocida de manera masiva. Es como estar haciendo trampa en cierto modo, porque lo único que yo estaba haciendo era disfrutar de Marina De Tavira y Yalitza Aparicio existiendo en la pantalla. Estoy eternamente agradecido con las dos”.

El mexicano de 57 años continuó: “Otra parte de mí me dice que en realidad esta película fue dirigida por Libo (en referencia a su niñera), mi madre, mi familia y quizá más importante aún, por este complejo laboratorio que me dio forma y me creó. Así que muchas gracias, México. Y como siempre, a mi hija Bu y a mi hijo Olmo”.