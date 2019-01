¡Emocionante y lleno de sorpresas! Así fue el regreso de Adamari López a 'Un Nuevo Día'

¡Por fin llegó el día! Luego de tres meses de ausencia, Adamari López regresó al programa matutino Un Nuevo Día, lo que ha llenado de alegría a sus compañeros de conducción y sus fans, quienes estuvieron al pendiente de ella mientras estaba internada y posteriormente siguieron su recuperación, y deseaban su pronta mejoría para poder tenerla de nuevo frente a las cámaras.

En medio de muestras de cariño por parte de Rashel Díaz, Héctor Sandarti y Marco Antonio Regil, también presentadores del matutino de Telemundo, Adamari vivió un emotivo reencuentro con todo el equipo del programa, donde pasó de la risa al llanto, y de las lágrimas a las carcajadas con la bienvenida que prepararon para la boricua luego de meses de no tenerla en el foro.

Una de las sorpresas que recibió la pareja del bailarín español Toni Costa fue la visita de la cantante Kany García, amiga y artista favorita de la presentadora, quien dedicó la canción A mis amigos, tema que sacó algunas lágrimas de emoción a la conductora, pues la letra está inspirada en los amigos incondicionales, algo que ella pudo comprobar durante el duro momento que pasó por su salud. “Mucha alegría, mucho regocijo porque creo que tengo muchos de esos amigos que están ahí para salvarme, para cuidarme”, dijo la también actriz al ser cuestionada sobre su sentir en el corazón, luego de escuchar la hermosa canción que la cantautora le dedicó.

Uno de los momentos más divertidos, fue cuando Adamari respondió a las preguntas de sus fans que estaban como invitados en el foro, que emocionados esperaba poder interactuar con la presentadora. “¿Por qué eres tan linda?”, preguntó una pequeña fan que estaba entre el público, a lo que la conductora contestó: “Con los ojitos que tu me ves, con el cariño de la gente y el que papá Dios está dentro de mi corazón y a lo mejor eso tu lo ves”, dijo entre risas.

La hermosa presentadora fue sorprendida con la visita de su hermano Adalberto, quien según confesó, estuvo a su lado durante su enfermedad y recuperación y a quien ve como un padre. Adamari compartió una divertida anécdota que vivió al lado de su hermano, durante su estancia en el hospital. “Hubo un día que yo le decía a Adalberto, quiero que me lleves al family, y el me decía: ‘estamos en un hospital, aquí no hay un family’”, relató la actriz. “Yo le decía: ‘pues llévame a la cocina’…. Y me decía: ‘ora, ora, que estás alucinando esa no es la realidad’”, anécdota que robó algunas risas a los presentes.

El momento más tierno

Fue la hermosa hija de Adamari, la pequeña Alaïa, quien la encargada de despertar a su mamá y ayudarla a prepararse para su gran regreso a la televisión. De hecho, el retoño de la presentadora y Toni Costa, se encargó de prepararle el desayuno e incluso, de elegir el atuendo que debería usar su madre para la gran ocasión. “Te quiero mucho”, gritó emocionada Alaïa, mientras Ada desayunaba lo que le había preparado.

