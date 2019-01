¿Qué fue lo que molestó a Eiza González durante la transmisión de los Golden Globes?

Eiza González no se perdió la 76 edición de los Golden Globes. La bella actriz mexicana estuvo pendiente de cada momento de la ceremonia en la que una de las películas favoritas de la noche fue sin duda Roma, del director Alfonso Cuarón. Sin embargo llamó la atención que en su cuenta de Twitter la joven publicó un mensaje que decía: “No puedo creer que siempre encuentren algo que criticarle a la gente que solo está luchando por sus sueños. Nada es suficiente. Siempre siempre encuentran algo que minimizar. Orgullo deberían de sentir de su gente. Que coraje me cae”.

Posteriormente la estrella de Hollywood expresó en la misma red social: “Y felicidades para Alfonso, Yalitza, Marina y todos los mexicanos involucrados en esta hermosa película”. Al parecer los mensajes de Eiza eran dirigidos a todos aquellos que inmediatamente después de que Alfonso Cuarón ganara dos de los premios más importantes de los Golden Globes criticaron duramente al director y al reparto de su película Roma, especialmente a la protagonista.

No puedo creer que siempre encuentren algo que criticarle a la gente que solo está luchando por sus sueños. Nada es suficiente. Siempre siempre encuentran algo que minimizar. Orgullo deberían de sentir de su gente. Que coraje me cae. — Eiza Gonzalez Reyna (@eizamusica) 7 de enero de 2019

Fueron muchos los que tras los comentarios de Eiza González en la red, salieron en apoyo del aclamado director y guionista y de su maravilloso reparto. “¡Habemos quienes los apoyaremos siempre. Son nuestro orgullo y nos representan de la manera más bella!”, le escribió uno de sus seguidores en Twitter, mientras otro comentó “acuérdate que no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano, te amo”.

VER GALERÍA

La también cantante también compartió un video de una entrevista que le realizó Jorge Ramos a la protagonista de Roma, Yalitza Aparicio, en donde habla con el periodista de la manera en la que toma todos los comentarios negativos que recibe con frecuencia. “En México y en muchas partes del mundo tenemos muchas formas de pensar, pues yo simplemente he tomado esos comentarios buenos que me ayudan a salir adelante porque me inspiran a seguir siendo ese ejemplo que ellos ven como para alcanzar sus sueños… yo entiendo que muchas personas digan que no soy el rostro de México pero yo estoy muy contenta de estar viviendo esto. Para mi esta es una oportunidad de que conozcan la diversidad de cultura, de físicos que existen en nuestro país”.

Más notas como esta:

- Yalitza Aparicio deslumbra en la alfombra roja de los Golden Globes

- ¡Derroche de elegancia y estilo! Los looks de las famosas en los Golden Globes

En exclusiva con ¡HOLA!

A su paso por la alfombra Yalitza Aparicio, quien debutó como protagonista en este filme, manifestó su gran emoción por esta experiencia que le cambió la vida y en exclusiva con ¡HOLA! se mostró sumamente emocionada. “Para mí es muy importante… sé que he abierto muchas puertas y es maravilloso inspirar a tantas mujeres a seguir adelante…”, contó. Así mismo, reveló que desde que dio el primer paso en esta aventura ha vivido episodios de lo más extraordinarios. “Cuando hice la película nunca esperé que después de terminar el rodaje, todas estas alfombras rojas y todas estas entrevistas fueran a suceder…”, apuntó.

No es la primera vez que Eiza González muestra lo mucho que ama a su país y manifiesta su apoyo por los directores y actores con los que comparte la misma nacionalidad.