Dayanara Torres motiva a su prometido a hacer algo que él nunca había hecho en su vida

Parece que Dayanara Torres ha logrado que a su futuro marido le agraden las pistas de baile, y no solo por el hecho de que verla bailar es todo un placer, sino que la exreina de belleza ha logrado que Louis D’Esposito se involucre cada vez más en sus actividades. La presentadora de televisión repetirá su paso por Mira Quién Baila (MQB) All Stars (Univision), pero no como participante, sino como parte del jurado y reveló ante las cámaras de El Gordo y la Flaca que su novio está tan emocionado por esta experiencia, que ya toma clases de baile.

El copresidente de Marvel Studios está tan interesado en las actividades de su futura esposa, que, motivado por el gran desempeño que ella tuvo en la pista de baile cuando concursó en MQB, él tomó la decisión de meterse a unas lecciones de baile. Carlos Calderón le preguntó acerca de la opinión de Louis sobre su participación en MQB All Stars y ella respondió: “A él le encantó, vio el que se hizo en México y ahí vio todo lo que yo hacía, tanto que ya se metió a clases de salsa”.

Además de esto, la Miss Universo 1993 reveló a los presentadores Carlos Calderón y Karina Banda que tanto ella como sus hijos están encantados con la idea de que pronto formarán una familia con Louis. “Llegó la persona correcta y puedo estar más feliz, mis están felices, estamos contentos”.

Luego de coronarse como la ganadora en la edición del show de 2017, al año siguiente la puertorriqueña fue invitada a participar como miembro del jurado. Fue durante esa etapa en la que fungió como juez de MQB, en la que empezó a salir con Louis, así que él fue testigo de lo que ocurría en la pista. Tanto le agradó lo que hacía su novia, así como el concepto del programa que decidió tomar lecciones de salsa, ritmo que su prometida domina a la perfección.

Cuando se desempeñó como concursante del show, hace ya dos años, Dayanara bailó en más de una ocasión ese género musical, incluso una de sus actuaciones musicales más memorables fue al ritmo de Y Hubo Alguien, de su expareja Marc Anthony.

2019 se viene con todo para la puertorriqueña, pues además de participar en Mira Quién Baila All Stars, planeará su anhelada boda con Louis D'Esposito. Antes de que arrancara este año tan agitado, la modelo de 44 años y su prometido tomaron unas merecidas vacaciones a Italia y fueron acompañados por los hijos de ella, Cristian y Ryan, así como por su mamá, la señora Luz Delgado. Además de estos acompañantes, Dayanara y Louis disfurtaron de la compañía de Bronté D’Esposito, una de las dos hijas del productor, y de otros familiares y amigos.