¡Comienza la cuenta regresiva! Adamari López recibe los mensajes más conmovedores antes de regresar a 'Un Nuevo Día'

La espera por fin terminó. Adamari López regresará el próximo lunes 7 de enero al programa matutino Un Nuevo Día, del cual estuvo ausente por casi tres meses luego de estar delicada de salud por una infección en las vías respiratorias, y sus fans son los más emocionados por volverla a ver cada mañana a través de sus televisores.

VER GALERÍA

Los mensajes que los seguidores le han dejado en Instagram a la también actriz han sido de lo más lindos y motivadores, pues en ellos los fans del programa y de su presentadora le han deseado éxito en su regreso y le han dejado saber que la extrañaban mucho. Hubo otros que mostraron su preocupación y le recomendaron seguir al pendiente de su salud y no descuidarla por el trabajo.

“Bienvenida que Dios te bendiga y te llene de amor y sobre todo de mucha salud", escribió uno de los seguidores en I del programa. "¡Qué bueno! ya extrañamos tus risotadas me alegras el día. Welcome back 'mija'", comentó otro. "Mil bendiciones hermosa, los tiempos de dios son perfectos", fue otro de los emotivos mensajes que se pueden leer debajo de la publicación de Un Nuevo Día.

VER GALERÍA

A través de Instagram, el matutino de Telemundo lanzó una convocatoria en la que invitaron al público de Adamari a expresarle su sentir sobre su regreso y a desearle éxito. Los mensajes no se hicieron esperar y los fans emocionados comentaron la publicación."Este lunes Ada regresa a Un Nuevo Día. Déjale tus mensajes aquí", publicó el matutino junto a una foto de la hermosa presentadora.

Más notas como esta:

- Adamari López reaparece en las redes sociales con un lindo gesto para Angélica Vale

- Adamari López, totalmente recuperada, disfruta de su familia como si fuera una niña

Y es que para los seguidores de la presentadora, los meses antes de su regreso fueron días de incertidumbre, pues aunque se mantuvo en contacto esporádico con sus fans a través de sus redes sociales, lo que se sabía sobre su delicado estado de salud era muy poco y dio paso a terribles especulaciones.

Fue la misma Adamari quien se encargó de echar por tierra todos los rumores que la rondaban, pues el pasado 21 de diciembre anunció que se encontraba aún en recuperación pero que ya tenía fecha para volver al matutino.

“La espera ya terminó porque ya tengo fecha para regresar”, dijo la boricua a través de un video que se transmitió en el programa. “El día 7 de enero voy a estar compartiendo nuevamente con toda la familia de Un Nuevo Día. Gracias a Dios me he podido recuperar muy bien, todavía me faltan unos días más para estar completamente sana, pero ya estoy lista para regresar, disfrutar las mañanas y compartirlas con todos ustedes”, comentó emocionada la mamá de Alïa.

VER GALERÍA

Afortunadamente Adamari se encuentra lista y recuperada para regresar al ruedo y seguir deleitando a su público con su carisma y presencia en la televisión, algo que sus compañeros de programa también han celebrado emocionados al darse a conocer la buena noticia.

La enfermedad de Adamari cambió la perspectiva de su esposo

La enfermedad de Adamarí López no solo cambió las cosas en su vida profesional, también sirvió para que su esposo, el bailarin español Toni Costa, valorara más el tiempo, la vida y la presencia de sus seres amados.

VER GALERÍA

A través de su cuenta de Instagram el esposo de la presentadora compartió una reflexión que estos días está más presente que nunca en su vida. "No guardes nada para una ocasión especial; vivir es una ocasión especial", expresó el bailarín español junto a una bella foto con su prometida tomada Buenos Aires hace un par de años. "Adamari López, te amo", agregó en su publicación.