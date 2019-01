Una nueva moda se ha posicionado en las redes sociales. Se trata del #BirdBoxChallenge, un reto viral que toma su nombre de la película de Netflix, Bird Box, protagonizada por Sandra Bullock, en la que su personaje debe vendarse los ojos para sobrevivir al ataque de fuerzas extrañas. Tras el éxito de la cinta, los internautas optaron por vendarse los ojos como el personaje de Bullock, para realizar actividades cotidianas como bailar o correr por su propio hogar. Lo que hasta cierto punto parecía divertido y empezaba a ser imitado por los usuarios de las redes sociales, preocupó a los encargados de la plataforma digital, quienes emitieron un mensaje para evitar que más personas se sumen a esta moda viral.

"No podemos creer que tengamos que decir esto, pero: POR FAVOR NO SE HAGAN DAÑO CON EL BIRD BOX CHALLENGE", se puede leer en los perfiles oficiales de Netflix. Como la mayoría de los retos virtuales, el origen de esta sensación es desconocido, y para evitar que las personas se sumaran a ella, utilizaron una referencia de la cinta que tanto ha llamado la atención. "No sabemos cómo inició esto, y apreciamos el cariño, pero Niño y Niña tienen sólo un deseo para este 2019 y es que no terminen en el hospital debido a los memes", continúa el comunicado.

Y es que hasta las oficinas de la plataforma de video han llegado varios clips en los que la gente se venda los ojos incluso en lugares públicos. Uno de los que más ha llamado la atención es el de una chica que combinó este reto con uno que causó furor meses antes. Con los ojos cubiertos se bajó de su auto en movimiento para cumplir con el #KikiChallenge (también conocido como el #ChonaChallenge). Otro es el de una familia que tras vendar sus ojos como en la película, corren por la casa hasta estrellar contra la pared a un pequeño de no más de dos años de edad. Sin embargo, también hay fotos y videos de personas con objetos de peligro o herramientas en mano que, al usarlas con la vista limitada, ponen en riesgo hasta su vida.

La casa de Bird Box, la otra gran atracción

Desde su estreno, la película de suspenso ha tenido gran éxito entre el público. Como es común en estos casos, los fans buscan con emoción los lugares en los que se rodó la cinta, uno de ellos -y quizá el más famoso- es la casa en donde Malorie, el personaje de Sandra Bullock, se refugia junto a sus hijos.

La casa se ubica en Monrovia, al noreste de Los Ángeles, una locación que en los últimos días ha recibido a decenas de fans que buscan tomarse una foto con la cerca de piedras de fondo. De acuerdo a TMZ, la propietaria permitió que el inmueble apareciera en la cinta por 12 millones de dólares. "Todos los días vienen personas a sacarse fotos con la casa, hasta en Navidad, desde el 13 de diciembre que se estrenó la película", dijo contenta. "Quienes han venido a sacarse una foto han sido muy amables, algunos incluso tocan primero la puerta para pedir permiso", agregó sobre los turistas. La mujer también contó que no ha visto la cinta porque no tiene una cuenta de Netflix.

