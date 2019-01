La oración que Myrka Dellanos compartió con sus seguidores para que logren un exitoso 2019

El año nuevo trae consigo sueños, anhelos y proyectos personales para todos. Es por eso que Myrka Dellanos compartió con sus seguidores de Instagram una plegaria en la que pidió por el año que comienza y por los proyectos profesionales y personales que tiene en puerta. Además invitó a sus fans a unirse en oración para tener un 2019 lleno de bendiciones.

“Papito Dios, lo primero y más importante es agradecerte que estoy viva y saludable y que puedo levantarme cada día con la certeza de que tú estás en control de mi vida”, comenzó así con su oración.

“Al mirar hacia atrás y despedirme del 2018 veo como sujetaste mi mano, me guiaste paso a paso por el camino de estos 12 meses, estuviste conmigo en los momentos de lágrimas y llanto y me ayudaste a levantarme una y otra vez. Gracias, ¡gracias Jesús y Dios! Gracias por no quedarte encerrado en el paraíso, pero por estar conmigo y todos los que te buscan aquí en la tierra que puede ser ardua y dura”, continuó la hermosa conductora.

En su mensaje, Myrka pidió a Dios por los proyectos y anhelos que desea cumplir este 2019 y se los entregó de forma simbólica. “Señor te entrego este nuevo año 2019, te entrego mis sueños, mis anhelos y todo lo que tú sabes que está en lo más profundo de mi ser pero que no lo digo en voz alta... te entrego mi vida, mi familia, mi carrera, mis éxitos y fracasos y úsalos para que otros conozcan tu gran amor y fidelidad”.

En su oración, la cubana pidió entendimiento y congruencia para ser ella testigo de lo que Dios busca en cada uno de sus creyentes. “Te ruego que mis acciones sean congruentes con mis palabras y que cuando alguien pase tiempo conmigo o me conozca, sepan que hay evidencia que yo camino contigo de la mano y que ellos también tienen acceso directo a ti”, finalizó la hermosa presentadora que recientemente hizo una pausa en su ausencia de la televisión para participar como invitada en el programa matutino de Telemundo, Un Nuevo Día.

También pidió bendiciones para su hija

Myrka Dellanos no sólo pidió por ella, también pidió por su hija Alexa Dellanos, quien cumplió 25 años el pasado 30 de diciembre, en plena vísperas del año nuevo. Justo ese día, la presentadora comentó en Instagram una de las fotografías de los festejos de su retoño con una hermosa plegaria.

“¡Te amo! Pidiendo a Dios que todas sus bendiciones caigan sobre ti el día de hoy y te acompañen en este nuevo año de vida. Eres amada y apreciada más allá de toda media, mi princesa”. Palabras que parecen haber tocado lo más profundo de Alexa, pues no tardó mucho en responder con un cálido: “¡Te amo demasiado!”.