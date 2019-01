Raúl de Molina tiene claras las metas personales que quiere cumplir este año, y uno de sus propósitos para 2019, es deshacerse de las libras extra que tiene. El conductor de El Gordo y la Flaca reveló a Univision que, entre sus resoluciones de este nuevo año, una vez más, está perder peso. “Lo que más quiero para este año nuevo es perder de peso. El año pasado lo logré, pero lo aumenté otra vez. Pero quisiera perder 40 libras (18 kg), esa es mi meta. También quiero seguir haciendo ejercicio, porque, aunque sea gordo, siempre he sido de hacer ejercicio", dijo a finales de diciembre. Su dedicación lo motivó a repetir esta resolución, y es tanta su firmeza que hasta prometió al aire que este año lograría perder, al menos, 30 libras.

Durante el primer programa de El Gordo y la Flaca en 2019, Raúl hizo frente a este propósito junto a su amiga y compañera, Lili Estefan. "Lo que quiero y espero es que pueda perder como el año pasado algunas libritas, pero que no las aumente después", dijo convencido. Lili no parecía muy convencida del propósito de Raúl y hasta lo calificó como un "tema viejo", mismo que el conductor defendió. "Todo el mundo, cuando llega el fin de año, quiere perder peso", explicó.

Raúl, seguro de que logrará cumplir su meta, miro fijamente a la cámara y expresó: "A partir del 10 de enero, voy a comenzar a perder peso aquí, frente a los ojos de ustedes. Se los prometo", dijo con seriedad, aunque Lili y sus compañeros del staff no parecían creerle. "Voy a perder un mínimo de 30 libras y un máximo de 40", agregó sonriente, listo para enfrentarse a este reto que él mismo se impuso. Lili lo cuestionó sobre los métodos que utilizaría para alcanzar su meta, y aunque una cirugía podría ser el camino fácil, Raúl optó por llevar a cabo su propósito sólo con voluntad y buenos hábitos. "Voy a perder las libras haciendo ejercicio. Creo que me voy a demorar dos o tres meses, pero lo voy a hacer. El hecho es que ojalá después no recupere el peso", dijo sonriente.

La batalla a la que se enfrenta cada año

Raúl de Molina se nota muy motivado para lograr alcanzar su meta en 2019. Y es que el inicio de un nuevo ciclo le proporciona los ánimos suficientes para ser una mejor versión de él mismo. "Es una batalla que tengo todos los años, pero es una cosa de comenzar el año así, con ganas de perder peso y lucir más bello de lo que ya luzco", agregó con muy buena actitud.

En 2018, el presentador de Univision se comprometió a bajar de peso y para lograrlo estuvo internado en un centro de nutrición de Miami. El tratamiento funcionó después de que estuviera lejos de casa por un par de semanas. Emocionado con los resultados que el ejercicio y la buena alimentación tuvieron, el presentador mostró feliz cómo había cambiado su cuerpo gracias a su nueva rutina.

Para Raúl, esa fue la segunda ocasión en la que recurrió a la ayuda de profesionales para decirle adiós a las libras extra. En 2015, sorprendió a todos cuando lució mucho más delgado y, orgulloso del gran cambio, dijo: “La gente me dice que estoy muy flaco. Lo he conseguido comiendo bien y cumpliendo con mi dieta. Solo dejé de comer todo aquello que no me hacía bien”. Y aunque no reveló si esta vez combinará ambas experiencias para perder peso o si buscará ayuda en otro lugar, Raúl de Molina ya tiene a sus seguidores listos para ver la gran transformación.