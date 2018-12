Adamari López pasó una tarde de gran diversión junto a su pequeña hija Alaïa y su prometido Toni Costa en el Santa’s Enchanted Forest de Miami. La presentadora estuvo muy delicada de salud por lo que tuvo que ausentarse de Un Nuevo Día por varias semanas, pero ya se encuentra totalmente recuperada y volverá al matutino de Telemundo el próximo 7 de enero.

“Gracias a Dios me he podido recuperar muy bien, todavía me faltan unos días más para estar completamente sana, pero ya estoy lista para regresar, disfrutar las mañanas y compartirlas con todos ustedes”, expresó con gran alegría la también actriz que sufrió de influenza y tuvo que permanecer en el hospital por varios días.

Notas relacionadas:

-Alegrías y tristezas, los momentos de Adamari López en el 2018

- La hija de Adamari López y Toni Costa, la más emocionada por ver a su papá en ‘Mira Quién Baila All Stars’

- Adamari López reaparece en las redes sociales con un lindo gesto para Angélica Vale

En la aventura por el parque de diversiones de Santa en donde la familia también estuvo acompañada por Alejandro Perez Mier, Dora Stronza y la pequeña Alexa, Adamari se la pasó como niña y disfrutó de los juegos mecánicos al lado de sus seres queridos. Haciendo gala de su sentido del humor se tomó las fotografías más simpáticas y vivió al máximo cada momento.

Los fans pudieron seguir cada detalle del domingo de los Costa-López gracias a los videos que compartió tanto la presentadora como el bailarín español en sus stories de Instagram. Alaïa se aventuró en las distintas atracciones y volvió a ver a Santa. La niña ya había recibido la visita de Papá Noel en una visita sorpresa a su casa antes de la Navidad, una noche muy mágica para la pequeña.

La presentadora puertorriqueña y Toni Costa han demostrado que son una pareja sumamente unida y que el amor que existe entre ambos es cada día más fuerte. El bailarín estuvo muy pendiente de su amada durante su recuperación y ahora que ya se encuentra bien han retomado sus actividades familiares.

Antes de ir al Santa’s Enchanted Forest la familia fue como cada domingo a la iglesia y Toni presumió a su hijita y comentó “antes muerta que sencilla” y mostró el coqueto look de Alaïa, compuesto por un hermoso vestido rojo, el pelo recogido con un moñito a juego con el vestido y con sus zapatos. ¡Adorable!