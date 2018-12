William Levy y Elizabeth Gutiérrez son los papás más orgullosos gracias a los logros de su hijo en el béisbol

La familia Levy Gutiérrez cierra con ‘broche de oro’ su 2018, pues tiene un motivo más para celebrar, ya que el hijo de William Levy y Elizabeth Gutiérrez los ha llenado de orgullo una vez más al demostrar sus capacidades para el béisbol. Christopher Alexander participó en el Power Showcase, en el cual se llevó a cabo en el Miami Marlins Park. En este evento, cientos de jóvenes beisbolistas amateurs como él, presentaron sus habilidades en el campo. El desempeño de ‘Tophy’ –como cariñosamente lo llaman sus papás –dio de qué hablar, dejando a William y Elizabeth más que satisfechos por verlo haciendo lo que más le gusta con tanto arrojo y dedicación.

A través de sus redes sociales, Elizabeth Gutiérrez compartió algunos detalles de lo que su hijo hizo en el campo de juego y le dedicó unas palabras de aliento para que siguiera adelante con sus sueños, justo y como lo ha venido haciendo desde que el béisbol pasó de convertirse en una afición a todo un estilo de vida. La actriz publicó en su perfil –donde tiene más de 2.2 millones de followers –un video de su hijo haciendo una serie de bateos. Elizabeth, quien también es madre de la encantadora Kailey Levy, escribió: “¡Sueña en grande bebé, ten fe y trabaja duro! Tan orgullosa de mi hombrecito. Tienes el corazón de un campeón, mi amor”.

Gracias a su pericia, el chico de 12 años logró quedar en las finales y sus papás no podían estar más contentos, pues lo han apoyado desde sus primeros días de entrenamiento.

Orgulloso de su participación en este evento anual, Christopher –quien cumplirá 13 años en marzo próximo –publicó un video de su participación y agradeció a todos los que estuvieron apoyándolo en el Marlins Park: “Gracias a todos los entrenadores por el apoyo y también a mis compañeros y a todos ustedes por siempre enviarme sus buenas vibras”.

Su papá escribió debajo de esa publicación: “¡Ese es mi campeón! Estoy tan orgulloso de ti papi. Orgulloso de todo el esfuerzo que pones día a día para llegar a ser bueno en lo que te hace feliz. Da lo mejor de ti, pero sobre todo ve y disfruta que es lo más importante”. ‘Tophy’, quien en unos años se convertirá en todo un galán como su papá, agradeció las palabras de cariño, además del apoyo que tanto él como su madre le han brindado a lo largo de estos años de duros entrenamientos.

Tras los pasos de papá

Aunque 'Tophy' no tiene interés en los reflectores, hay algo que sí comparte con su papá: la pasión por los deportes. Hace tiempo, antes de ser uno de los galanes de la televisión, William Levy tenía una gran inclinación por la vena deportiva, sin embargo, tuvo que dejar eso atrás debido a su situación familiar. En entrevista con Univision, el actor de origen cubano indicó que no quiere que esa misma historia se repita con sus hijos, y que por ello, tanto él como Elizabeth están ayudándolos a alcanzar sus sueños: "Me faltó un poco de apoyo de parte de mi padre, pero ahora sé que eso es muy importante. Así que Elizabeth y yo siempre estamos al pendiente de él (Christopher), para apoyarlo en lo que quiera".