Nathalia Casco le jugó tremenda broma a su mamá, ¡tienes que verlo!

¡Inocente palomita! Nathalia Casco fue, sin duda, la reina de las bromas el 28 de diciembre, ya que le jugó a su mamá una broma por el Día de los Santos Inocentes. La exconcursante de Nuestra Belleza Latina (NBL) está en la semana 39 de su embarazo y a unos días de dar a luz a su bebé, a la modelo se le ocurrió hacerle una jugarreta a su mamá y compartió a través de su cuenta de Instagram el momento exacto. En complicidad con su familia, la modelo de origen hondureño fingió que había llegado la hora de su parto y llamó a su madre, quien usualmente tarda en llegar a su casa, y en esta ocasión –por ser algo tan especial –llegó en menos de cinco minutos.

VER GALERÍA

Casco, quien participó en la edición VIP de Nuestra Belleza Latina, compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece recostada en un sillón, mientras su hermana Jocelyn hace una llamada telefónica a su mamá y le dice: “Se le reventó la fuente, apúrese”. Al otro lado del teléfono, la apurada mamá de Nathalia expresa: “¡Ahorita salgo, ya salgo!”. En cuestión de minutos, la señora llega a casa de su hija acompañada de otra chica. Ambas se dejan ver apuradas, pues creen que el nacimiento de la bebé se llevará a cabo en la casa de Nathalia, cuando de pronto, ella se levanta y les dice: “¡Feliz Día de los Inocentes!”.

La modelo acompañó el video con la siguiente descripción, en la que dejó ver que su broma fue todo un éxito: "La broma que le hicimos en la mañana con mi hermana a mi mami Jajaja, siempre tarda en salir de casa y llego en 5 minutos, cayó una grande ya que siempre nos hace una broma para esta fecha Jajaja feliz día de los inocentes". De la angustia, todos pasaron a las risas, pues pensaron que el parto se complicaría por ser en casa y en una fecha que no tenían contemplada… pero afortunadamente todo se trató de una broma. La jugarreta de Nathalia resultó de lo más creíble, pues en cuestión de días se convertirá en madre por segunda ocasión.

VER GALERÍA

Apenas hace un par de semanas, la modelo de 32 años celebró su baby shower en compañía de su pareja, Kike Jackson, y de su hija mayor, Daniela, quien es fruto de una relación anterior. La fiesta, en la cual también se celebró el cumpleaños de Nathalia, fue organizada por la hermana de la modelo, y tuvo decoraciones y postres con motivos en colores pastel.

Más notas como esta:

- Nathalia Casco muestra, en bikini, lo mucho que ha crecido su pancita de embarazo

- ¿Niño o niña? Nathalia Casco anuncia el sexo del bebé que espera

Difícil decisión

Nathalia Casco fue una de las participantes más queridas de Nuestra Belleza Latina VIP (Univision). En abril de 2016, en pleno show, la hondureña abandonó el programa, pues se sentía presionada, pues en más de una ocasión había estado en la Zona de Peligro, que es cuando las participantes son nominadas para salir del certamen de belleza.

Pero la presión no fue lo único que la alejó de la corona de NBL, sino también una poderosa razón, su hija Daniela. A su salida, Casco se confesó con People en Español y habló sobre lo que la orilló a tomar esa decisión: “Me da vergüenza con el público que tanto te ha apoyado y al final que pasara esto, pero yo extrañaba a mi hija. Ella me dice: ‘Mami, yo quiero estar contigo’. No he estado con ella. Imagínate estar en un concurso donde no puedo ver a mi hija, no puedo hablar con ella y sentir que no me siento querida. Uno dice: ‘¿Qué hago aquí si yo no me siento querida?’”.

A más de dos años de esa dura experiencia, ahora Nathalia se prepara para recibir a su segunda hija y vivir con ilusión esta nueva etapa en su vida.