Geraldine Bazán cuenta cómo fue su primera Navidad lejos de sus dos hijas

Acostumbrada a pasar navidades rodeada de su familia, hijas y hasta marido, Geraldine Bazán confesó haber tenido una Navidad diferente luego de la separación del que era su esposo, el actor Gabriel Soto, y de que las hijas que tuvieron juntos – Alexa Miranda y Elissa Marie- pasaran esta fecha al lado de él. Y es que el acuerdo de divorcio de la expareja de famosos estipulaba que sus hijas pasarían la Navidad con él y las fiestas de fin de año con su madre, dinámica que se revertirá en 2019.

Lejos de ser una situación que la entristeciera, la actriz confesó sentirse rara al no estar rodeada de sus hijas. “Esta es la primera Navidad en la que estoy acoplándome a esta nueva dinámica de vida. No están mis hijas conmigo”, dijo la actriz en un video que compartió en su canal de YouTube. “Ayer que fue Nochebuena y hoy Navidad no la pasé con mis hijas. Fue una Navidad diferente, una Navidad rara, no puedo decir que triste porque hablé con ellas y están felices, están muy contentas pasándola con su papá”, confesó la actriz.

Sin embargo, el que Alexa Miranda y Elissa Marie no estuvieran presentes físicamente en esta fecha tan importante, no significó que la actriz de telenovelas no disfrutara de la ocasión. “Yo también aproveché para estar con gente querida, disfrutando, pero obviamente las extrañé muchísimo y bueno, fue una Navidad distinta para mí”, admitió.

En su video, la actriz dio algunas recomendaciones para disfrutar aún mejor de las fiestas de fin de año y confesó disfrutar aún más el recalentado que incluso la misma cena, pues dijo, a veces durante la Nochebuena todo es más formal y está permitido desvelarse, por lo que al otro día nadie tiene ganas de levantarse temprano y de preparar algo para el almuerzo o comida, además de tener ganas de pasar toda la tarde viendo películas navideñas en pijamas.

La vida de Geraldine después de la tormenta

En la vida de Geraldine Bazán han habido momentos que la han cimbrado. Quizá el más fuerte y también más sonado es el rompimiento con su exesposo, Gabriel Soto. La actriz de 35 años hizo frente a ese momento decisivo de su vida con mucha madurez, un estado mental y de ánimo con el que ha continuado desde entonces, siempre velando por el bienestar de sus hijas Elissa Marie yAlexa Miranda.

“Dentro de ti tiene que haber mucha fuerza, y dentro de ti tiene que haber esta fuerza tan grande y única que es Dios, para empezar. Dios, esta energía que te hace levantarte todos los días, que te hace valorar…”, dijo la rubia en uno de sus videos de Youtube.

En el mismo mensaje, la actriz se mostró solidaria con todas las mujeres que han vivido una situación similar. “Me veo más fuerte que nunca, con muchísimas ganas de hacer muchas cosas. Tengo la fortuna de estar trabajando en proyectos increíbles, de ser una mujer sana, de que a mi alrededor mi gente más allegada y querida goce de salud como mi mamá, mi hermano, mis hijas, que es lo más importante”, aseguró.