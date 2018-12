Clarissa Molina tiene un nuevo amor, pero ¿lo mantendrá en secreto como Francisca Lachapel?

Para Clarissa Molina, el próximo año será uno sinigual, pues en el plano profesional tiene varios proyectos de televisión en puerta, además de su participación en la segunda parte de Que León. En lo personal, la reina de belleza confesó que también tiene varios planes, sin embargo, no quiso entrar en muchos detalles. En entrevista con Univision Entretenimiento, la también conductora de televisión reveló que sí está saliendo con alguien, pero guardó celosamente la identidad de su galán, ¿será que seguirá los pasos de Francisca Lachapel? Parece que las exreinas de Nuestra Belleza Latina tienen más cosas en común de lo que imaginábamos…

Y es que a Clarissa no se le conocen muchos galanes… Desde que saltó a la fama internacional en 2015 al ser coronada Nuestra Belleza Latina (NBL) y Miss República Dominicana, la modelo de 27 años ha mantenido su vida privada al margen, a pesar de que ha sido relacionada sentimentalmente con varios famosos como Sebastián Yatra. La última vez que la vimos acompañada fue en 2015, cuando participó en NBL y en plena transmisión del programa recibió la visita de su novio de aquel entonces, un joven llamado Javier.

Sobre el joven con el que está saliendo, Clarissa dijo lo siguiente: “En materia del amor, sí termino este año 'conociendo' a alguien. No voy a decir más... Solo que me siento contenta”. De hecho, en la alfombra de Premios Juventud, en julio pasado, la modelo reveló que estaba conociendo a alguien, pero de eso han pasado más de cinco meses… Así que no se sabe si Clarissa se refirió en la entrevista más reciente con Univision a ese chico.

La dominicana se mostró reacia a dar más detalles sobre la persona a la que está conociendo, pero dejó ver lo feliz que está por esta oportunidad que se está dando en el amor, algo que, al parecer, nunca había hecho, desde que se hizo reina de belleza y presentadora de televisión. De prosperar con esta relación, puede que en unos meses más se muestre tan enamorada como su colega Francisca Lachapel, quien reencontró el amor y hace unos días regresó de un viaje por Dubái con un tremendo anillo de compromiso.

Una chica con planes audaces

Además de sus planes en el amor, Clarissa tiene otros más en cuanto a su vida profesional. La dominicana formará parte de Mira Quién Baila All Stars, programa que arrancará el próximo 6 de enero. En entrevista, confesó que dentro de sus propósitos para el 2019 está el de convertirse en la ganadora del concurso y todo por una buena causa: “Una de mis grandes ambiciones este año es ganar Mira Quién Baila, y no por mí, sino porque estaré compitiendo para una fundación de niños de mi país, República Dominicana. Pensar en eso me hace feliz. Porque soy una mujer de buenos propósitos en la vida”.

En 2019, explorará otra faceta en su carrera, ya que por primera vez, fungirá como presentadora de un programa llamado La Gran Sorpresa –junto a Poncho de Anda –y, por si fuera poco, regresará al cine con la segunda parte de Que León, la cual fue todo un éxito y que curiosamente, fue su primer trabajo en cine, al lado de Ozuna.