¿Qué es lo que más desea Francisca Lachapel en 2019? ¡Ella lo revela!

Francisca Lachapel está por cerrar uno de los mejores años de su vida a nivel personal. La conductora de Despierta América despedirá el 2018 con una gran sonrisa, resultado de la pedida de mano que recibió hace unos días por parte de su novio, Francesco Zampogna. Con esa ilusión en el corazón, la presentadora reveló cuáles son sus planes para 2019, un año que recibirá con mucha alegría y "sintiéndose hasta el cielo", tal como ella lo contó a Univisión. Sus proyectos, esta vez, estarán centrados en el ámbito personal, especialmente en los preparativos de su boda.

A principios de diciembre, Francisca compartió con el mundo entero la gran noticia de su compromiso. En su perfil de Instagram, la dominicana publicó una foto de sus vacaciones en Dubái, en donde su novio aparece en una rodilla ofreciéndole la sortija con la que sellarían el compromiso de pasar juntos el resto de sus vidas. "No me canso de decirlo. Lo más importante que me pasó este año fue comprometerme con el hombre de mis sueños", contó feliz. Y con los planes de un futuro en mente, agregó: "Por eso mi principal deseo es formar una familia, siempre he sido una mujer de familia y quiero hacer realidad el sueño de tener la mía".

Entre los planes de Francisca para 2019, también se encuentra una mudanza, la de su mamá, y con una visión familiar para este año, explicó: "Me gusta tener a mi mamá cerca de mí siempre, ella siempre me visita y ahora mi deseo es traérmela para que viva conmigo en Estados Unidos con sus nietos, por eso este año quisiera comenzar los trámites para lograrlo".

El carisma de Francisca la llevó a superar todos los retos con los que se topó con tal de cumplir sus sueños. Es por ello que en los próximos meses la ex Nuestra Belleza Latina está dispuesta a vencer los miedos que aún pueda sentir y que busca dejar atrás de la forma más positiva. “Lo que quisiera olvidar de este año son mis miedos. Yo tengo muchos miedos. La gente no sabe eso de mí. Siempre me ve muy valiente por las cosas que he pasado y he superado, no saben que a mí siempre, todo me da miedo... Lo que pasa es que no dejo que el miedo me gane", reveló desde el fondo de su corazón.

Entre risas, Francisca recordó cómo fue el temor que sintió cuando quiso realizar un deporte extremo y por qué no logró concluirlo. "Para superar mis miedos una vez hasta hice la cita para caer en paracaídas. Lo pagué, no me aparecí y perdí el dinero... Pero me gustaría vencer este miedo, pero no creo que sea este año porque me acabo de comprometer y no quisiera dejar a mi prometido viudo antes de casarse", dijo entre bromas.

Francisca Lachapel, una mujer profesional

Aunque sus objetivos principales de 2019 apuntan al ámbito personal, Francisca no se olvida de su carrera y busca crecer aún más. "Este año me quiero enfocar muchísimo más que nunca en Despierta América. Creo que es tiempo de apretar un poquito más: ser mejor entrevistadora, mejor animadora… Quiero ser la mejor versión de mi misma que pueda ser en el trabajo", contó emocionada. Para lograrlo, Lachapel planea tomar clases de dicción y comunicación que le ayuden a hacer buenas entrevistas. Entre las celebridades con las que se imagina conversando están Oprah y Jennifer Lopez. "Me gustaría que la persona se sienta tan cómoda conmigo que simplemente me abra el corazón", dijo.

Y, con tanta energía, Francisca no dejó atrás los proyectos físicos con los que se mantiene en forma a pesar de las grandes comidas que se presentan en estas fechas. "Para mí es importante no perder el control en lo que como para no andar con arrepentimientos después. Y desde los primeros días de enero voy a seguir con mi entrenador personal que se llama Yasmani, y seguir alimentándome bien. Para mantener el cuerpo tonificadito y apretadito. Hacer ejercicio no solo me permite hacer bien mi trabajito, me hace feliz", expresó.