Adamari López dio una gran sorpresa a sus seguidores esta Nochebuena, cuando publicó una serie de tiernas postales navideñas junto a su prometido, Toni Costa, y su hija, Alaïa. La presentadora de Un Nuevo Día rompió el silencio de sus publicaciones ocasionado por una seria enfermedad respiratoria que desde mediados de octubre la obligó a estar alejada de los medios y de su familia. Ahora, al verla sonriente y mucho mejor de salud, sus fans y amigos del mundo del espectáculo le enviaron los mensajes más cálidos con los que le demostraron lo felices que están de volverla a ver, además de desearle mucha más salud.

Con un vestido blanco que dejó al descubierto uno de sus hombros, Adamari reapareció en su propio timeline de Instagram en un posado navideño muy familiar. La también actriz había hecho algunas publicaciones en sus historias para dar informes sobre cómo evolucionaba su salud, pero no se había dejado ver de esta forma. De inmediato, sus seguidores la llenaron de mensajes en los que la alegría de volver a verla fue el común denominador. "Hola, Adamari. En toda tu isla estamos contentos por tu recuperación. Cuídate mucho con el frío que esta haciendo", escribió una de sus seguidoras desde Puerto Rico, el país natal de la conductora. “Estoy muy feliz de verte recuperada y feliz junto a tu familia. Que pasen una feliz Navidad y que el año nuevo 2019 les cumpla todos sus sueños y les traiga mucha salud y bienestar a todos”, expresó emocionada otra de sus admiradoras. "Qué bueno que volvió a salir el sol. Dios te siga proveyendo de salud, Ada. Eres querida por muchos”, agregó uno de sus fans.

Esta no es la primera sorpresa que la puertorriqueña da a sus seguidores en estos días. Adamari recién envió un video a Un Nuevo Día para contar a todos sus fans que estará de regreso en el set el próximo 7 de enero. "¡Ay, qué belleza de foto! Y verte bien al lado de tu familia. Ya falta poco para verte en la pantalla chica donde tienes que estar porque nos alegras las mañanas", escribió otra de sus seguidoras, quien ha estado al pendiente de las noticias de Adamari. "Feliz navidad y gracias a Dios ya nuestra Ada regresa a su trabajo. Ya el programa no era lo mismo. Sin Ada el programa no era lo mismo, ella es inigualable es única Gracias a Dios por eso", agregó una más sobre las imágenes que acompañaron esta buena nueva.

Adamari López, rodeada de cariño

Al igual que sus admiradores, algunas celebridades se emocionaron con la reaparición de Adamari López en las redes sociales, entre ellas Carmen Villalobos, quien le envió una cálida felicitación navideña a la "chaparrita consentida", como algunos la llaman. "¡Feliz Navidad para ti y toda tu hermosa familia", escribió la actriz de Sin Senos Sí Hay Paraíso. Su también amiga y ex compañera de trabajo, Zuleyka Rivera, expresó lo contenta que está de verla ahora que ha mejorado. "¡Eres bendecida, amiga!", escribió en un breve mensaje. Giselle Blondet se unió a la alegría y sobre la foto familiar escribió: "¡Qué bellos, qué alegría verte!". Y al igual que ellas, Rashel Díaz, agregó: "Feliz Navidad a esa familia tan hermosa. Que Dios siga derramando salud, amor y prosperidad en su hogar. ¡Los quiero!".

